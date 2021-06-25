Üye Girişi
Narsist kişilik bozukluğunun 13 belirtisi - Son Dakika

Narsist kişilik bozukluğunun 13 belirtisi

25.06.2021 09:51
Narsist kişilik bozukluğunun 13 belirtisi, System.String[]

Memorial Kayseri Hastanesi Psikoloji Bölümü'nden Uzm. Klinik Psk. Hande Taştekin, narsistik kişilik bozukluğu ile ilgili bilgi verdi.

Kişilik, genetik faktörlerin yanı sıra çocukluk ve gençlik dönemindeki sosyal çevrenin de etkisiyle oluşuyor. Son dönemlerde sıkça duymaya başladığımız "Narsistik kişilik bozukluğu" ise empati eksikliği, benmerkezcilik ve abartılı bir öz-önem duygusu ile ifade ediliyor. Narsist (özsevici) kişilik bozukluğu, ergenlik ve erken yetişkinlik dönemlerinde ortaya çıkarak, sadece kişinin kendi hayatını değil ilişkide olduğu insanların hayatını da olumsuz etkileyebiliyor. Son yıllarda gençlerin sadece sosyal medyayı iletişim aracı olarak kullanması ile dijital oyun bağımlılığının narsist eğilimlere yol açtığı düşünülüyor.

Kişilik bozukluğu ergenlikte başlıyor

Kişilik, kişinin kendisini ve çevresini algılama seviyesi ile ilişki kurma biçimi ve düşünceleriyle ilgilidir.Ergenlik ve gençlik döneminde başlayan ve uzun süre devam eden; aile, iş ve sosyal çevresinde sorunlara neden olan davranış ve uyum bozukluklarıdır. Kadınları ve erkekleri eşit oranda etkileyen bu sorunun birçok çeşidi bulunmaktadır. Kişilik bozuklukları, psikolojik sorunların ortaya çıkmasına da neden olmaktadır.

Kendilerini üstün görürler

Narsisizm, toplumdaki bazı bireylerin yükseltilmiş özgüven ile kendilerini sürekli diğer insanlardan üstün görmesiyle ortaya çıkan bir kişilik bozukluğudur. Diğer insanlara göre kendilerini üstün görürler. Ancak bu özelliklere sahip olan tüm insanlarda kişilik bozukluğu olmayabilir. Narsistik kişilik bozukluğu taşıyan bireylerin çoğunluğu yükseltilmiş özgüven ve kendilerine besledikleri çarpıtılmış hayranlık ile yaşamlarını sürdürür. Bu insanlar çevrelerinden de aynı şekilde hissettikleri bu duyguların çoğaltılmasını beklerler. Çoğunlukla benmerkezci kişilik özellikleri ile beraber empati yoksunluğu, kişiliği fazlasıyla büyütme (abartma), başarıya ve güce bağımlı davranışlarla kendilerini belli ederler.

Narsistik kişilik bozukluğunun belirtileri

Narsistik kişilik bozukluğu olan kişiler;

Kendini eleştirilerin üstünde görür.

Manipüle edici davranışlar sergiler.

Diğer bireyleri kendi kazanımları için kullanır.

Kendisiyle aynı statüye sahip insanlarla arkadaşlık kurmak ister. Fakat bu gerçekleştiğinde bile önde olma dürtüsü ile çevresiyle yarış halinde olur.

Kendi yetenek ve başarılarını abartıp, üstün görür.

Sürekli haklı çıkacağı ortamları yaratıp onaylanmak ister.

Sürekli övgü bekler ve bunun için baskı ortamı kurar.

Diğer insanları kendinden daha yeteneksiz, daha başarısız, daha az zeki ve daha az güzel bulur.

İnsanların kendine hizmet etme durumunda olduklarını varsayar.

Kendisini toplumun parçası olarak görse de bu toplumun içerisinde özel muameleyi hak ettiğini düşünüp, o toplumun en üstündeki kişi olduğunu iddia eder.

Başkaları üzerinden var olur.

Genellikle bu bozukluğun temelinde çocuklukta yaşanılan değersizlik ve sevgisizlik gibi kavramlar vardır.

Ne kadar dışarıya özgüven sahibi gözükse de, içinde kendine güven kavramı kırılgandır ve bunu göstermek en büyük korkusudur.

Narsist, suçu başkalarında bulmada profesyoneldir

Narsistik kişilik bozukluğu olanlar, sorun yaratan davranışlarını değiştirme konusunda aşırı dirençlidir. Narsist kişilik bozukluğu olanlar, suçu başkalarında bulma konusunda profesyoneldirler. En küçük eleştiri bile anlaşmazlığa, çatışmaya ve saldırgan davranışa dönüşebilir. Narsistik kişilik bozukluk, toplumun bütün kesimlerinde her yaştan insanda görülebilmektedir. Toplum içerisinde görülme oranları ise DSM-IV' e göre % 6,2 olarak ifade edilmiştir. Yapılan araştırmalarda narsistik kişilik bozukluğunun kadınlara göre erkeklerde daha yaygın görüldüğü belirlenmiştir.

Yakın çevresine göre mükemmeldirler

Yakın ilişkilerinde ve özellikle arkadaşları tarafından 'narsist' bireyler başta mükemmel gözükür. Sevilen, başarılı, övülen bir kişilik yapısı sergiler. Fakat sevgiyi genellikle manipülatif davranışlar ile almaya çalışır. Başarıda üstün bir hırs ve başarısızlık anında ise suçlama davranışlarıyla ön plana çıkarlar. Bu sorunu yaşayan kişiler genellikle aile ve evlilik konusunda karşısındaki insana değersizlik, yetersizlik gibi kavramları yükler ve kişiyi yalnızlaştırma politikasını kurarak üstünlük sağlamaya çalışır.

Pişmanlık bir zayıflık göstergesidir

Genellikle ilişkilerini emir ve komuta sistemine göre yürütmeye çalışır. Bunun dışına çıkıldığında öfkelenir ve agresif, pasif agresif davranışlar sergiler. Karşısındaki kişinin hayatı onu ilgilendirmez. Eğer ilgi gösteriyor ise genellikle bunu rütinsel gereklilik olarak gördüğü için yapar. Toplamda bütün ilişkisel boyutlar değerlendirildiğinde bu tip insanlar benmerkezci yapıdadır. Onlara göre pişmanlık bir zayıflık göstergesidir. Ancak nadiren de olsa hayatlarının bazı dönemlerinde pişmanlık yaşarlar. Pişmanlık yaşadıkları fark edildiğinde ise genelde kendilerini dışa kapatırlar.

Görünüşlerine önem verirler

Bu kişilik bozukluğunun tanısı ancak uzman bir klinik psikolog ya da psikiyatrist tarafından konulur. Kişinin mükemmeliyetçi, üstün başarılı yapısı, hatasız olma arzusu ve hatayı kabul etmeme davranışları, empati kuramaması, görünüşüne çok büyük önem vermesi ve dikkat çekici olma arzusu, sürekli çevresini eleştirmesinden dolayı ilişkilerinde yaşadığı zorlanmalar ve bunun sonucunda işlevsellik alanlarında bozulmaların meydana gelmesi tanı koymada yardımcı olmaktadır.

Temelinde güvensizlik duygusu var

Narsistik kişilik bozukluğu olanlar genellikle çocukluk dönemlerinde yaşadıkları sevgisizlik ve değersizlik duygularını barındırırlar ve her ne kadar aşırı özgüvenli görünse de bu aşırı özgüvenin temelinde güvensizlik duygusu vardır. Preston Ni, " Pek çok narsist küçük, basit olaylara hemen üzülür, derinlerde acı çekmek istemese bile kendini 'çirkin ördek yavrusu' gibi hisseder" diyerek konuyu özetlemiştir. Bu tip insanlar bazı dönemlerde sevgisini abartırken, bazen de sevdiğini söylediği insanı deyim yerindeyse yerin dibine sokabilir. Özellikle ilişkinin başında sevgi doluyken, zamanla ilişkinin seyrini değiştirerek acımasız ve kibirli bir insan oluverirler.

Uzun süreli psikoterapi tedavisi

Genellikle ilaçla tedavi edilmesi mümkün gözükmeyen bir bozukluktur. Narsistik kişilik bozukluğu yaşayan bireyler tedaviye dirençlidir. Bu yüzden tedavi uzun süreli psikoterapi yöntemiyle uzman bir klinik psikolog tarafından ele alınmalıdır. Terapi yöntemlerinde sıklıkla bilişsel davranışçı terapi kullanılır. Terapistlerin en çok zorlandığı hastalık grubudur. Narsistik kişilik bozukluğu olanların iyileşmesi uzun bir terapi sürecine bağlıdır. Ancak kişilik bozukluğu nedeniyle ortaya çıkan kaygı bozukluğu ve depresyon için ilaçlar verilmektedir. İlaçlar sayesinde kişilik bozukluğunun diğer sorunlara bağlı olarak büyümesi engellenebilmektedir.

Narsistik kişilik bozukluğu olan birine nasıl davranılmalı?

Narsist bir insana karşı davranış sınırları belirgin hale getirilmelidir.

Duygusal ve psikolojik anlamda bütün manipülatif davranışları sınırlandırılmalı ve izin verilmemeli.

Onu kaybetme korkusu ile yaklaşıldığı gösterilmemeli ve hissettirilmemeli.

Eğer kişiyi kaybetme korkunuz varsa altında yatan neden de belirlenmeli.

Narsist bir insanın karşısında suçluluk, değersizlik, yetersizlik gibi duygulara kapılmamalıyız. Narsist kişiliğin egosunu besleyici görev edinilmemeli.

Onu değiştirme ve düzeltme çabasına girilmemeli.

Narsist bir insana karşı olumlu ya da olumsuz hissedilen duygular net bir şekilde ifade edilmelidir.

Narsisizm, oyunlar, Genetik, Narsist, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Narsist kişilik bozukluğunun 13 belirtisi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Arabanın jantına saklanmış! Bir metrelik yılanın 22 kilometrelik yolculuğu gündem oldu 12:18 Arabanın jantına saklanmış! Bir metrelik yılanın 22 kilometrelik yolculuğu gündem oldu 12:04 "Komşularıma gidiyorum" diyerek ortadan kaybolan kadın, evine geri döndü Kenan ve Salih'i bitiren Kara Kartal, Teixeira ile üçüncü bombayı patlatıyor 11:38 Kenan ve Salih'i bitiren Kara Kartal, Teixeira ile üçüncü bombayı patlatıyor
Son Dakika! CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, partisinden istifa ederek Türkiye İşçi Partisi'ne katıldı 11:17 Son Dakika! CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, partisinden istifa ederek Türkiye İşçi Partisi'ne katıldı 10:54 "Kanserim" yalanıyla 8 yıl boyunca kocasını aldatan kadın 40 bin lira tazminat ödeyecek Kameralara dudak dudağa yakalandılar! İngiltere Sağlık Bakanı Hancock 15 yıllık eşini, evli danışmanıyla aldattı 10:48 Kameralara dudak dudağa yakalandılar! İngiltere Sağlık Bakanı Hancock 15 yıllık eşini, evli danışmanıyla aldattı
AK Parti'nin 10:18 AK Parti'nin "Yüzde 45 oyumuz var" çıkışına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: Haydi ne bekliyorsun, hemen seçim Erzurumlu vatandaş yaşayacak kimse kalmayınca köyünü 10 milyon liraya satışa çıkardı 10:15 Erzurumlu vatandaş yaşayacak kimse kalmayınca köyünü 10 milyon liraya satışa çıkardı

Son Dakika Haberleri
12:11 Son Dakika: Formula 1'de 2021 sezonu takvimine yeniden dahil edilen Türkiye Grand Prix'si, 1-3 Ekim'de gerçekleştirilecek
12:01 Fatih Altaylı, eski başkan Aziz Yıldırım'a verdi veriştirdi
11:58 İlk sıcak hava balonu ihraç edildi! Yerli ve milli imkanlarla üretildi
11:43 İşveren, kısa çalışma ödeneğinin yıl sonuna kadar devam etmesini istiyor
11:38 Kenan ve Salih'i bitiren Kara Kartal, Teixeira ile üçüncü bombayı patlatıyor
11:30 Bakan Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağını kullandığı iddialarına İçişleri'nden yanıt! Faturayı da paylaştılar
11:16 Son Dakika! CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, partisinden istifa ederek Türkiye İşçi Partisi'ne katıldı
11:12 Vergi kanununda önemli değişiklikler yolda! Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan tek tek sıraladı
11:03 Burak Elmas ve Fatih Terim zirvesinde tüm transferler netleşti! İşte Galatasaray'ın yeni kadrosu
10:55 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaştı! İşte aşılanma oranı en yüksek 10 il
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantıda Sedat Peker'in de adı geçti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantıda Sedat Peker'in de adı geçti         
12:38
Ayrılık çanları çalıyor! Bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı nişan yüzüğünü attı Ayrılık çanları çalıyor! Bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı nişan yüzüğünü attı         
12:05
Alişan hastane kapısından ayrılmıyor! ''Durumu çok kritik'' diyerek entübe edilen kardeşi Selçuk Tektaş için dua istedi Alişan hastane kapısından ayrılmıyor! ''Durumu çok kritik'' diyerek entübe edilen kardeşi Selçuk Tektaş için dua istedi         
11:41
Başlarına talih kuşu kondu! Yıllardır göç veren köye Filyos Limanı nedeniyle geri dönüşler başladı Başlarına talih kuşu kondu! Yıllardır göç veren köye Filyos Limanı nedeniyle geri dönüşler başladı         
11:31
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaştı! İşte aşılanma oranı en yüksek 10 il Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaştı! İşte aşılanma oranı en yüksek 10 il         
10:56
Türkiye'de böylesi ilk kez görüntülendi! Etçil dev çekirgeyi görenler gözlerine inanamadı Türkiye'de böylesi ilk kez görüntülendi! Etçil dev çekirgeyi görenler gözlerine inanamadı         
10:52
Önceki gün bebeğini kaybettiğini açıklayan Şeyma Subaşı, plajda görüntülendi Önceki gün bebeğini kaybettiğini açıklayan Şeyma Subaşı, plajda görüntülendi         
10:22
Kurulan saadet zinciri 100 milyon dolarla çöktü, kokoreççi Ramazan 2 milyon TL kaptırdı Kurulan saadet zinciri 100 milyon dolarla çöktü, kokoreççi Ramazan 2 milyon TL kaptırdı         
10:17
Eski Galatasaraylı Nzonzi, sosyetik güzel Seda Pakseker'le gizlice evlendi Eski Galatasaraylı Nzonzi, sosyetik güzel Seda Pakseker'le gizlice evlendi         
10:06
Kuma olmadığı için öldürülen 16 yaşındaki Emine'nin vasiyeti ortaya çıktı Kuma olmadığı için öldürülen 16 yaşındaki Emine'nin vasiyeti ortaya çıktı         
09:59
Ünlü cerrahın karısından şok iddia: Üçlü ilişkiyi reddettiğim için bana boşanma davası açtı Ünlü cerrahın karısından şok iddia: Üçlü ilişkiyi reddettiğim için bana boşanma davası açtı         
09:34
Türkiye'de bulunan 5 şehir hastanesini işleten Rönenans İşletme Hizmetleri, Danimarkalı ISS Facilities'e satıldı Türkiye'de bulunan 5 şehir hastanesini işleten Rönenans İşletme Hizmetleri, Danimarkalı ISS Facilities'e satıldı         
09:33
Marcus, Şevval Şahin'i kıskanınca Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize attı! Lüks mekandakiler dondu kaldı Marcus, Şevval Şahin'i kıskanınca Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize attı! Lüks mekandakiler dondu kaldı         
22:33
Yaptığı savunma daha da rezil! Kadın öğretmen, boş sınıfta öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi Yaptığı savunma daha da rezil! Kadın öğretmen, boş sınıfta öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi         
21:58
Tatil sezonunu Fethiye'de açan Tuvana Türkay'dan iddialı poz Tatil sezonunu Fethiye'de açan Tuvana Türkay'dan iddialı poz         
21:16
Mersin'de dağ evindeki çadırda genç çiftin cansız bedenleri bulundu Mersin'de dağ evindeki çadırda genç çiftin cansız bedenleri bulundu         
19:11
Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok         
17:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2021 13:17:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Narsist kişilik bozukluğunun 13 belirtisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement