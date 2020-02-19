Narven'de 2020 yılı terfi töreni gerçekleştirildi - Son Dakika
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Narven'de 2020 yılı terfi töreni gerçekleştirildi

6 saat önce

Narven Akademi tarafından Narven A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren departmanlarda görev yapan çalışanlar için 2020 yılı terfi töreni gerçekleştirildi.

Narven'de 2020 yılı terfi töreni gerçekleştirildi, System.String[]

Narven Akademi tarafından Narven A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren departmanlarda görev yapan çalışanlar için 2020 yılı terfi töreni gerçekleştirildi.


Narven Akademi tarafından gerçekleştirilen 2020 yılı terfi töreni Narven A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Recep Aydoğanlı'nın açılış konuşması ile başladı. Göstermiş oldukları başarı için ve projeye katmış oldukları değer için terfi alan çalışma arkadaşları başta olmak üzere tüm Narven çalışanlarına teşekkür eden ve kendilerini tebrik eden Aydoğanlı, "Narven olarak 4. yılımıza giriyoruz ve sizler sayesinde misafirlerimize her geçen gün daha kaliteli ve güler yüzlü hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de sizler sayesinde Narven çatısı yükselmeye ve büyümeye devam edecek" dedi.


Terfi töreni Genel Müdürlük, İşletme Müdürlüğü ve Satış Müdürlüğü'ne bağlı departmanlarda görev yapan ve terfi alan çalışanlara ödüllerinin takdim edilmesi, pasta kesimi ve fotoğraf çekimi ile sona erdi. - BOLU

CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:44 Kaynak: İHA
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