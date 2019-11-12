Son Dakika Haberleri: Narven'de bin 500 fidan dikildi
Son Dakika Güncel Narven'de bin 500 fidan dikildi - Son Dakika

Narven'de bin 500 fidan dikildi

7 saat önce

"Geleceğe Nefes Ol" kampanyası kapsamında Bolu'da bulunan Narven Termal Kasaba'da bin 500 fidan dikimi gerçekleştirildi.

Narven'de bin 500 fidan dikildi, System.String[]

"Geleceğe Nefes Ol" kampanyası kapsamında Bolu'da bulunan Narven Termal Kasaba'da bin 500 fidan dikimi gerçekleştirildi.


Bolu'nun önemli turizm merkezlerinden birisi olan Narven Termal Kasaba'da, Orman Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ortaklaşa başlattıkları "Geleceğe Nefes Ol" kampanyası kapsamında fidan dikimi yapıldı. Narven Termal Kasaba proje alanında ve Narven yol güzergahında gerçekleştirilen fidan dikimi organizasyonuna Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Narven yöneticileri, çalışanları ve çok sayıda gönüllü katıldı.


Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinin fidan dikimi hakkında bilgiler verdiği organizasyonda gönüllüler bin 500 fidanı toprakla buluşturdu. - BOLU

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:35 Kaynak: İHA
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