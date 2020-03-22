Narven'de, ziyaretçiler termal kamerayla kontrol ediliyor - Son Dakika
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Narven'de, ziyaretçiler termal kamerayla kontrol ediliyor

6 saat önce

Bolu'da, korona virüs salgını sonrasında tedbirlerini üst seviyeye çıkaran Narven Termal Kasaba, ziyaretçilerine tesis girişinde termal kamerayla kontrol ediyor.

Narven'de, ziyaretçiler termal kamerayla kontrol ediliyor, System.String[]

Bolu'da, korona virüs salgını sonrasında tedbirlerini üst seviyeye çıkaran Narven Termal Kasaba, ziyaretçilerine tesis girişinde termal kamerayla kontrol ediyor.


Bolu'nun önemli turizm merkezlerinden birisi olan Narven Termal Kasaba, korona virüs salgınının ortaya çıkmasıyla birlikte tesis içerisinde önemlerini artırdı. Yılın her günü binlerce insanın konakladığı Narven Termal Kasaba yönetimi, virüs salgının ülkemizde görülmesiyle birlikte salgına karşı eylem planı hazırladı.


Hazırlanan eylem planı kapsamında, tesise gelen ziyaretçiler önce termal kameradan geçirilerek vücut sıcaklıkları kontrol ediliyor. Daha sonra ziyaretçilerin ateşi bir görevli tarafından ölçülerek tesise girmeleri sağlanıyor. Doğayla içiçe olan ve 130 bin metrekare alan üzerine kurulu olan Narven Termal Kasaba, tesiste oluşturulan ekip tarafından günün 16 saati dezenfekte edilerek korona virüse karşı korunuyor.


Ayrıca, tesis içerisinde oluşturulan sağlık masası ile misafirlere anlık sağlık hizmeti de veriliyor. - BOLU

Termal, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 01:02 Kaynak: İHA

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