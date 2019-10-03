Son Dakika Haberleri: Narven'den huzurevindeki yaşlılara ziyaret
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Narven'den huzurevindeki yaşlılara ziyaret

15 dakika önce

Bolu'nun önemli turizm merkezi Narven Termal Kasaba yöneticileri, huzurevinde bulunan yaşlıları ziyaret etti.

Narven'den huzurevindeki yaşlılara ziyaret, System.String[]

Bolu'nun önemli turizm merkezi Narven Termal Kasaba yöneticileri, huzurevinde bulunan yaşlıları ziyaret etti.


Bolu'da, son yılların en önemli turizm merkezlerinden birisi haline gelen ve yatırımı büyüyerek devam eden Narven Termal Kasaba'nın yöneticileri, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla İzzet Baysal Huzurevi'ni ziyaret etti.


Ziyaret ettikleri yaşlılarla uzun uzun sohbet eden Narven yöneticileri, huzurevi sakinlerine çiçek hediye etti. Yöneticiler ve huzurevinde kalan vatandaşlar, ziyaret sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi. - BOLU

İzzet Baysal, Termal, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 04:27 Kaynak: İHA
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