Narven Termal Kasaba, 5'inci yılını kutladı - Son Dakika

Narven Termal Kasaba, 5'inci yılını kutladı

08.03.2021 12:20
Narven Termal Kasaba, 5'inci yılını kutladı, System.String[]

Bolu'nun turizm merkezi Narven Termal Kasaba, kuruluşunun 5'inci yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte ödül töreni gerçekleştirdi.

Bolu'nun turizm merkezi Narven Termal Kasaba, kuruluşunun 5'inci yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte ödül töreni gerçekleştirdi.

Bolu'nun Karacasu beldesinde 2016 yılında kurulan ve kentin önemli turizm merkezlerinden birisi haline gelen Narven Termal Kasaba, kuruluşunun 5'inci yılını kutladı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Genel Müdür Yardımcısı Recep Aydoğanlı, "Uzun süredir pandemi sebebiyle bir araya gelememiş olmanın özlemi ile bugün burada gerekli önlemleri alarak 5. hizmet yılımızı tamamlamanın mutluluğuyla törenimizi gerçekleştiriyoruz. Zor bir sürecin içerisinden geçiyoruz ve bu pandemi süreci maalesef devam edecek. Bu süreçte ne düğünlerimizi coşku ile yapabiliyoruz, ne bayramlarımızı kutlayabiliyoruz, ne de cenazelerimizi kaldırabiliyoruz. Bu günleri de bu zamana kadar olduğu gibi birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde geride bırakacağız. Narven olarak yolumuz uzun ve bu uzun yolda 5 yılı aşkın süredir bizlerle birlikte yol yürüyen değerli çalışma arkadaşlarımız başta olmak üzere hepinize teşekkür ediyor ve sizleri sevgiyle selamlıyorum" dedi.

Törenin son bölümünde kapanış konuşmasını yapan Genel Müdürü Serdar Yıldız ise törenin gerçekleştirilmesinde emeği geçen departmanlara teşekkür ederek, "Bu etkinlikleri çok sevdiğimi, ailemizi bir arada görmekten her zaman çok mutluluk duyduğumu hepiniz biliyorsunuz. Bu ailenin bir ferdi olmaktan, sizlerle birlikte yol yürümekten her zaman mutluluk duyuyorum. Bu aile, üzerimizdeki bu çatı sizlerin emekleri ile yükselmeye ve büyümeye devam ediyor. Terfi törenimizi gerçekleştirdik ve benim gerçekten çok mutlu olduğum, çok keyif aldığım törenler. Terfi törenlerinde belki ilk iş deneyimi olan çalışma arkadaşlarımızın bizimle ile birlikte büyüdüklerini ve geliştiklerini görmek, tabiri caizse ailemizin fertlerinin, bizim evin çocuklarının yükseldiğini görmek beni çok mutlu ediyor. Bu aile hep bir arada oldukça, yan yana hareket ettikçe büyümeye devam edecek ve nice 5 yılları, 10 yılları bir arada kutlayacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından satış müdürlüğüne bağlı satış ofislerinde hisseli gayrimenkul satışlarında başarı gösteren çalışanlara başarı belgesi takdimi, 2021 yılı 1. döneminde terfi eden çalışanlara plaket ve hediye takdimi ile 5 ve üzeri yıldır görev yapan çalışanlara teşekkür plaketleri ile hediyeleri verildi. - BOLU

Narven Termal Kasaba, 5'inci yılını kutladı
Narven Termal Kasaba, 5'inci yılını kutladı
Narven Termal Kasaba, 5'inci yılını kutladı
Narven Termal Kasaba, 5'inci yılını kutladı
Narven Termal Kasaba, 5'inci yılını kutladı

İstiklal Marşı, Termal, Turizm, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Narven Termal Kasaba, 5'inci yılını kutladı - Son Dakika


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