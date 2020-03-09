Narvenli kadınlar, Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Narvenli kadınlar, Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutladı - Son Dakika

Narvenli kadınlar, Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutladı

6 saat önce

Narven A.Ş. bünyesinde çalışan tüm kadın çalışanlar için Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi.

Narvenli kadınlar, Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutladı, System.String[]

Narven A.Ş. bünyesinde çalışan tüm kadın çalışanlar için Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi.


Narven Termal Kasaba Açık Büfe Restoran'da düzenlenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlamasında kadın çalışanlara karanfil verildi. Kadınlar Gününde hatırlanmaktan dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren çalışanlar, düzenlenen etkinlik ve çiçek için Narven A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ettiler. Kendileri için hazırlanan ikramlıkların tadına da bakan kadın çalışanlar etkinlik sonrası hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler. - BOLU

Dünya Kadınlar Günü, Termal, Emekçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 04:22 Kaynak: İHA
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