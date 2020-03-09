Narvenli kadınlar, Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutladı - Son Dakika

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Narvenli kadınlar, Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutladı
6 saat önce
Narven A.Ş. bünyesinde çalışan tüm kadın çalışanlar için Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 04:22 Kaynak: İHA
Narven A.Ş. bünyesinde çalışan tüm kadın çalışanlar için Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi.
Narven Termal Kasaba Açık Büfe Restoran'da düzenlenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlamasında kadın çalışanlara karanfil verildi. Kadınlar Gününde hatırlanmaktan dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren çalışanlar, düzenlenen etkinlik ve çiçek için Narven A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ettiler. Kendileri için hazırlanan ikramlıkların tadına da bakan kadın çalışanlar etkinlik sonrası hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler. - BOLU
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