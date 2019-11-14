Son Dakika Haberleri: Narwhal: Alnında kuyrukla doğan köpek yavrusu
BBC
Son Dakika Dünya Narwhal: Alnında kuyrukla doğan köpek yavrusu - Son Dakika Dünya

Narwhal: Alnında kuyrukla doğan köpek yavrusu

6 saat önce

ABD'nin Missouri eyaletinde, sokakta donmak üzereyken kurtarılan 10 haftalık bir köpek yavrusu, alnındaki ikinci kuyruğuyla Facebook'ta ilgi odağı oldu.

Narwhal: Alnında kuyrukla doğan köpek yavrusu, System.String[]

ABD'nin Missouri eyaletinde, sokakta donmak üzereyken kurtarılan 10 haftalık bir köpek yavrusu, alnındaki ikinci kuyruğuyla Facebook'ta ilgi odağı oldu.

Mac's Mission adlı barınakta tedavi altına alınan köpeğe, boynuzlu balinalardan esinlenilerek Narwhal adı verildi.

Barınaktaki veterinerler Narwhal'ın alnındaki "kuyruğunun" gerçek kuyruğunun üçte biri uzunluğunda olduğunu, hayvana acı vermediği için alınmasına gerek olmadığını söyledi.

Gözlem altında tutulacak

Facebook'ta fotoğraflarının yayımlanmasından sonra çok sayıda kişinin köpeği sahiplenmek istediği belirtiliyor.

Ancak veterinerler, kuyruğun olası etkilerinden emin oluncaya kadar Narwhal'ın barınakta gözlem altında tutulacağını ifade etti.

Köpek yavrusunun fotoğrafları 24 saat içinde on binlerce kişi tarafından beğenildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Missouri, Facebook, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:10 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



80 yaşındaki Amerikalı eşinden boşanma kararı alan Meltem Miraloğlu paylaşımıyla dikkat çekti
Trump'ı çılgına çeviren Colin Kaepernick için tarihi karar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ elebaşı Gülen'in iadesine ilişkin açıklama: Yılmadan usanmadan takip edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikalı Senatör Lindsay Graham'la ilgili konuştu: Dersini aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 18:18:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Narwhal: Alnında kuyrukla doğan köpek yavrusu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]