Narwhal: Alnında kuyrukla doğan köpek yavrusu

ABD'nin Missouri eyaletinde, sokakta donmak üzereyken kurtarılan 10 haftalık bir köpek yavrusu, alnındaki ikinci kuyruğuyla Facebook'ta ilgi odağı oldu.

Mac's Mission adlı barınakta tedavi altına alınan köpeğe, boynuzlu balinalardan esinlenilerek Narwhal adı verildi.

Barınaktaki veterinerler Narwhal'ın alnındaki "kuyruğunun" gerçek kuyruğunun üçte biri uzunluğunda olduğunu, hayvana acı vermediği için alınmasına gerek olmadığını söyledi.

Gözlem altında tutulacak

Facebook'ta fotoğraflarının yayımlanmasından sonra çok sayıda kişinin köpeği sahiplenmek istediği belirtiliyor.

Ancak veterinerler, kuyruğun olası etkilerinden emin oluncaya kadar Narwhal'ın barınakta gözlem altında tutulacağını ifade etti.

Köpek yavrusunun fotoğrafları 24 saat içinde on binlerce kişi tarafından beğenildi.