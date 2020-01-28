Nas, başkan Yeşil ile bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nas, başkan Yeşil ile bir araya geldi - Son Dakika

Nas, başkan Yeşil ile bir araya geldi

7 saat önce

Zonguldak Muhtarlar Derneği Başkanı Şerafettin Nas, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil'i ziyaret etti.

Nas, başkan Yeşil ile bir araya geldi, System.String[]

Zonguldak Muhtarlar Derneği Başkanı Şerafettin Nas, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil'i ziyaret etti.


Ziyarette, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, GMİS Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız, GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, GMİS Karadon Şube Mali Sekreteri Bülent Kılıç hazır bulundu.


Ziyarette, Zonguldak, TTK ve güncel sorunlar üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. - ZONGULDAK

Şerafettin Nas, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:04 Kaynak: İHA
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