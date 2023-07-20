NASA, 16 Psyche adlı asteroide iniş yapmaya hazırlanıyor

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, dünya ekonomisinin 10 katı değerinde olabileceği iddia edilen '16 Psyche' adındaki asteroide iniş yapmaya hazırlanıyor.

5 EKİM'DE FIRLATILACAK

Daily Star'da yer verilen habere göre, NASA, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral üssündeki hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladı. Devasa asteroide gidecek olan roketin 5 Ekim'de fırlatılması planlanıyor.

DEĞERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

'16 Psyche' isimli asteroidin çekirdeğinde altın, nikel ve demir gibi metallerin bulunduğu ve değerinin yaklaşık olarak 10 bin katrilyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

2029'DA İNİŞ YAPACAK

Öte yandan ekim ayında planlanan görev roketinin Ağustos 2029'da asteroide varması hedefleniyor.