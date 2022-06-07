NASA 1995'ten beri ilk kez Avustralya'dan roket fırlatacak - Son Dakika
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NASA 1995'ten beri ilk kez Avustralya'dan roket fırlatacak

07.06.2022 17:26
NASA 1995'ten beri ilk kez Avustralya'dan roket fırlatacak

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 1995'ten bu yana ilk kez Avustralya'nın kuzey bölgesinden üçlü roket fırlatacak.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 1995'ten bu yana ilk kez Avustralya'nın kuzey bölgesinden üçlü roket fırlatacak.

The Sydney Morning Herald'ın haberine göre, Avustralya Başbakanı Anthony Albenese, üçlü roket fırlatılmasının NASA'nın ülkesinde 1995'ten beri gerçekleştireceği ilk fırlatma etkinliği olduğunu duyurdu.

Albenese açıklamasında, "Bu proje, Avustralya'nın uzay sektörünü yeni bir döneme taşımak için küresel ve yerel endüstriyi bir araya getirecek." ifadesine yer verdi.

Bilim ve Sanayi Bakanı Ed Husic, projede ABD ile olan iş birliğinin derinliğine dikkati çekti.

Husic, "Uzay, bölgesel alanlar da dahil olmak üzere ekonomimizi güçlendiriyor ve çeşitli alanlarda istihdam yaratıyor." dedi.

Üç roket, "yıldızların ışığının, etraflarındaki gezegenlerin atmosferini nasıl etkilediği" gibi konularda araştırma yapmak için kullanılacak araçları taşıyacak.

Arnhem Uzay Merkezi'nden 26 Haziran'da başlayacak fırlatmalar için yaklaşık 75 NASA personeli Avustralya'da olacak.

Son fırlatma 12 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

NASA roketleri Avustralya'da en son 1995'te fırlatılmıştı.

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Kaynak: AA

Avustralya, NASA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NASA 1995'ten beri ilk kez Avustralya'dan roket fırlatacak - Son Dakika

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