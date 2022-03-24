Nasa: 2022 Yılında Kuzey Kutbu Deniz Buzunun Kış Aylarındaki Miktarı En Düşük 10. Seviyede - Son Dakika
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Nasa: 2022 Yılında Kuzey Kutbu Deniz Buzunun Kış Aylarındaki Miktarı En Düşük 10. Seviyede

24.03.2022 17:08
Nasa: 2022 Yılında Kuzey Kutbu Deniz Buzunun Kış Aylarındaki Miktarı En Düşük 10. Seviyede

LOS ANGELES, 24 Mart (Xinhua) — NASA'nın Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi'ne göre, Kuzey Kutbu deniz buzu, 25 Şubat'ta 5,75 milyon milkare (14,88 milyon kilometrekare) ile muhtemelen bu yılın zirvesine çıktı. NASA, bu miktarın 1981-2010 ortalama maksimum değerinin yaklaşık 297 bin 300 milkare (770 bin kilometrekare) altında olduğunu ve bunun da Teksas ve Maine'in […]

LOS ANGELES, 24 Mart (Xinhua) — NASA'nın Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi'ne göre, Kuzey Kutbu deniz buzu, 25 Şubat'ta 5,75 milyon milkare (14,88 milyon kilometrekare) ile muhtemelen bu yılın zirvesine çıktı. NASA, bu miktarın 1981-2010 ortalama maksimum değerinin yaklaşık 297 bin 300 milkare (770 bin kilometrekare) altında olduğunu ve bunun da Teksas ve Maine'in toplamından biraz daha büyük bir buz alanının kaybolmasına eşdeğer olduğunu ifade etti.

NASA'ya göre, uyduların 1979'da deniz buzunu güvenilir bir şekilde takip etmeye başlamasından bu yana, Kuzey Kutbu'ndaki maksimum kapsam on yılda yaklaşık yüzde 13 oranında azaldı. NASA'ya göre bu eğilimler atmosferdeki ısıyı hapseden ve sıcaklıkların yükselmesine neden olan karbondioksit emisyonu gibi insan faaliyetlerinin sebep olduğu ısınmaya bağlanıyor. NASA'nın analizi, Kuzey Kutbu'nun diğer bölgelere göre yaklaşık üç kat daha hızlı ısındığını da gösterdi.

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Teksas, Mart, NASA, kar, Genel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Genel Nasa: 2022 Yılında Kuzey Kutbu Deniz Buzunun Kış Aylarındaki Miktarı En Düşük 10. Seviyede - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nasa: 2022 Yılında Kuzey Kutbu Deniz Buzunun Kış Aylarındaki Miktarı En Düşük 10. Seviyede - Son Dakika
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