NASA 2024 yılında aya tekrar gitmenin ek maliyetini açıkladı: 35 milyar dolar - Son Dakika
Son Dakika Dünya NASA 2024 yılında aya tekrar gitmenin ek maliyetini açıkladı: 35 milyar dolar - Son Dakika Dünya

NASA 2024 yılında aya tekrar gitmenin ek maliyetini açıkladı: 35 milyar dolar

6 saat önce

NASA yörüngeden Ay yüzeyine insanlı araçla inmek için gerekli sistemleri geliştirmek için önümüzdeki dört yılda halihazırdaki bütçesine ek olarak 35 milyar dolara ihtiyaç olduğunu duyurdu.

NASA 2024 yılında aya tekrar gitmenin ek maliyetini açıkladı: 35 milyar dolar, System.String[]

Amerikan Uzay ve Havacılık Ajansı NASA, 2024 yılında Aya tekrar astronot göndermek için başlatılan Artemis Programı'nın maliyetini açıkladı.


Ajans yörüngeden Ay yüzeyine insanlı araçlarla inmek için gerekli sistemleri geliştirmek için önümüzdeki dört yılda halihazırdaki bütçesine ek olarak 35 milyar dolara ihtiyaç olduğunu duyurdu.

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NASA, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:16 
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