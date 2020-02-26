NASA 2024 yılında aya tekrar gitmenin ek maliyetini açıkladı: 35 milyar dolar

Amerikan Uzay ve Havacılık Ajansı NASA, 2024 yılında Aya tekrar astronot göndermek için başlatılan Artemis Programı'nın maliyetini açıkladı.



Ajans yörüngeden Ay yüzeyine insanlı araçlarla inmek için gerekli sistemleri geliştirmek için önümüzdeki dört yılda halihazırdaki bütçesine ek olarak 35 milyar dolara ihtiyaç olduğunu duyurdu.