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NASA 2024 yılında aya tekrar gitmenin ek maliyetini açıkladı: 35 milyar dolar
6 saat önce
NASA yörüngeden Ay yüzeyine insanlı araçla inmek için gerekli sistemleri geliştirmek için önümüzdeki dört yılda halihazırdaki bütçesine ek olarak 35 milyar dolara ihtiyaç olduğunu duyurdu.
Amerikan Uzay ve Havacılık Ajansı NASA, 2024 yılında Aya tekrar astronot göndermek için başlatılan Artemis Programı'nın maliyetini açıkladı.
Ajans yörüngeden Ay yüzeyine insanlı araçlarla inmek için gerekli sistemleri geliştirmek için önümüzdeki dört yılda halihazırdaki bütçesine ek olarak 35 milyar dolara ihtiyaç olduğunu duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:16
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