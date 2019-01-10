Son Dakika Haberleri: Nasa'nın Uzaylıların Görmesini İstediği 115 Fotoğraf!

Nasa'nın Uzaylıların Görmesini İstediği 115 Fotoğraf!

1 saat önce

Bu videoda 1970'lerde Voyager sondaları ile uzaya gönderilmiş ses ve görüntülere bir bakış atacağız.

Bu videoda 1970'lerde Voyager sondaları ile uzaya gönderilmiş ses ve görüntülere bir bakış atacağız.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:56 Kaynak: Youtube

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