Nasa'nın Uzaylıların Görmesini İstediği 115 Fotoğraf!

Bu videoda 1970'lerde Voyager sondaları ile uzaya gönderilmiş ses ve görüntülere bir bakış atacağız.

Bu videoda 1970'lerde Voyager sondaları ile uzaya gönderilmiş ses ve görüntülere bir bakış atacağız.

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