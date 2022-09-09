NASA, yeni uzay kıyafetlerini kimin yapacağını seçti!

NASA (Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi), 2025'in sonlarında Ay'a bir erkek ve bir kadın indirmeyi planlıyor. Ancak uzay ajansı şu anda işlevsel bir uzay giysisine sahip değil. Bunun üzerine NASA, uzay giysisi tasarımını kimin üstleneceği üzerine bir arayışa girdi. Arayışın ardından ajans, seçimini yaptı.

NASA, uzay giysileri için Axiom Space'i seçti

Uzay kıyafeti geliştirilmesi konusunda NASA, önemli bir adım atı. Ajans, mevcut uzay giysisinin tasarımını yenileme ihtiyacıyla birlikte aradığı şirketi buldu. NASA, ay yürüyüşü, uzay yürüyüşü ve daha ötesi için bir sonraki uzay giysilerini geliştirmek üzere tercihini yaptı.

Artemis Ay görevinin üçüncü ayağı olan Artemis III için giysileri teslim etmek üzere NASA, Houston merkezli Axiom Space'i seçti. Artemis III, 50 yılı aşkın bir süredir ilk kez insanları Ay'ın yüzeyine indirmeyi hedefliyor.

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NASA'nın devasa Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketi ve Orion Uzay Kapsülü, astronotları Ay yörüngesine taşıyacak. Oradan, SpaceX'in İnsan İniş Sistemi (HLS), astronotları Ay'ın buzlu güney kutbuna götürecek. Artemis III'te Orion kapsülü SpaceX'in HLS'sine bağlanacak.

Uzay ajansının Axiom Space'e verdiği ödül, rekabetçi bir uzay giysisi sözleşmesi kapsamındaki ilk ödül. Axiom Space, yeni nesil Artemis uzay giysisi ve destek sistemleri geliştirecek. Artemis III sırasında Ay'ın yüzeyinde ay yürüyüşü sisteminin kullanımını da gösterecek.

Artemis Projesi, 1972'den bu yana ilk insan görevi olarak yer alıyor. Bu program aracılığıyla NASA, 2024 yılına kadar ilk kadını ve ilk renkli insanı Ay' taşımayı hedefliyor. Ayrıca insanları ay yüzeyine indiren ilk uzay uçuşunu 20 Temmuz 1969'da Apollo 11 gerçekleştirdi. Sonuncusu ise 11 Aralık 1972'de Apollo 17 oldu.

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