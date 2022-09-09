NASA, yeni uzay kıyafetlerini kimin yapacağını seçti! - Son Dakika
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NASA, yeni uzay kıyafetlerini kimin yapacağını seçti!

09.09.2022 13:59
NASA, yeni uzay kıyafetlerini kimin yapacağını seçti!

NASA, 50 yıl sonra ilk defa Ay'a gidecek astronotların kıyafetlerini kimin yapacağını seçti. İşte detaylar!

NASA (Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi), 2025'in sonlarında Ay'a bir erkek ve bir kadın indirmeyi planlıyor. Ancak uzay ajansı şu anda işlevsel bir uzay giysisine sahip değil. Bunun üzerine NASA, uzay giysisi tasarımını kimin üstleneceği üzerine bir arayışa girdi. Arayışın ardından ajans, seçimini yaptı.

NASA, uzay giysileri için Axiom Space'i seçti

Uzay kıyafeti geliştirilmesi konusunda NASA, önemli bir adım atı. Ajans, mevcut uzay giysisinin tasarımını yenileme ihtiyacıyla birlikte aradığı şirketi buldu. NASA, ay yürüyüşü, uzay yürüyüşü ve daha ötesi için bir sonraki uzay giysilerini geliştirmek üzere tercihini yaptı.

NASA, yeni uzay kıyafetlerini kimin yapacağını seçti!

Artemis Ay görevinin üçüncü ayağı olan Artemis III için giysileri teslim etmek üzere NASA, Houston merkezli Axiom Space'i seçti. Artemis III, 50 yılı aşkın bir süredir ilk kez insanları Ay'ın yüzeyine indirmeyi hedefliyor.

DART uzay aracının çarpacağı asteroidin görüntüsü ortaya çıktı!

NASA'nın devasa Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketi ve Orion Uzay Kapsülü, astronotları Ay yörüngesine taşıyacak. Oradan, SpaceX'in İnsan İniş Sistemi (HLS), astronotları Ay'ın buzlu güney kutbuna götürecek. Artemis III'te Orion kapsülü SpaceX'in HLS'sine bağlanacak.

Uzay ajansının Axiom Space'e verdiği ödül, rekabetçi bir uzay giysisi sözleşmesi kapsamındaki ilk ödül. Axiom Space, yeni nesil Artemis uzay giysisi ve destek sistemleri geliştirecek. Artemis III sırasında Ay'ın yüzeyinde ay yürüyüşü sisteminin kullanımını da gösterecek.

NASA, yeni uzay kıyafetlerini kimin yapacağını seçti!

Artemis Projesi, 1972'den bu yana ilk insan görevi olarak yer alıyor. Bu program aracılığıyla NASA, 2024 yılına kadar ilk kadını ve ilk renkli insanı Ay' taşımayı hedefliyor. Ayrıca insanları ay yüzeyine indiren ilk uzay uçuşunu 20 Temmuz 1969'da Apollo 11 gerçekleştirdi. Sonuncusu ise 11 Aralık 1972'de Apollo 17 oldu.

Peki, siz NASA uzay giysisi firma seçimi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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DART uzay aracının çarpacağı asteroidin görüntüsü ortaya çıktı! DART uzay aracının çarpacağı asteroidin görüntüsü ortaya çıktı! OKA'nın desteklediği projelerin sözleşmeleri imzalandı OKA'nın desteklediği projelerin sözleşmeleri imzalandı
Kaynak: Shiftdelete

Ajans, NASA, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji NASA, yeni uzay kıyafetlerini kimin yapacağını seçti! - Son Dakika

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