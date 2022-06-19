NASA açıkladı: Her şeyi yutan bir kara delik bulundu!

NASA, kara deliği uzayda belirli ölçüdeki maddenin kendi içine doğru çöktüğü bir bölge olarak tanımlıyor. Bu bölgedeki yer çekiminin yüksek olması, ışık da dahil hiçbir şeyin kaçmasına imkan tanımıyor. Son olarak gök bilimciler, Samanyolu'nda tek başına dolaşan bir kara delik olabileceğini belirtti.

Son keşfedilen kara delik, 500 kat daha büyük

Bilim insanları, tüm Güneş sisteminin ufkunun arkasına sığabileceği kadar büyük bir kara delik bulduklarını söyledi. Ayrıca deliğin etrafındaki ışık halesinin Samanyolu Galaksi'sinin ışığından 7 bin kat daha parlak olduğunu belirttiler.

Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden araştırmacılara göre kara delik, evrenden büyük ısırıklar alıyor. İki astronomik araştırma ekibi, galaksimizde delik gibi yer alan şeyi bulmak için Hubble Uzay Teleskobu verilerini kullandı. Çalışmanın baş araştırmacısı olan Dr. Christopher Onken, konuyla ilgili açıklama yaptı.