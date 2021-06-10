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Kısmi güneş tutulması başladı - Son Dakika

Kısmi güneş tutulması başladı

10.06.2021 15:29
Kısmi güneş tutulması başladı, System.String[]

Dünyada bir çok insanın heyecanla beklediği doğa olaylarından güneş tutulması kuzey yarım kürede başladı. NASA tarafından yapılan açıklamada, "Bazı yerlerde izleyiciler Ay'ın etrafındaki bu yüzüğü göremeyecekler. Bunun yerine kısmi bir güneş tutulması yaşayacaklar" denildi.

Kısmi güneş tutulması ile ilgili bilgilendirme yapan NASA, "Bu, Güneş, Ay ve Dünya tam olarak hizalanmadığında olur. Güneş, yüzeyinin sadece bir kısmında koyu bir gölgeye sahip gibi görünecektir. Amerika Birleşik Devletleri'nin doğusu ve kuzey Alaska'nın bazı bölgelerindeki izleyiciler, 10 Haziran'da Kanada'nın çoğu ve Karayipler, Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika'nın bazı bölümleriyle birlikte kısmi bir güneş tutulması görecekler" ifadesini kullandı.

NERELERDEN GÖRÜLECEK?

NASA, açıklamasının devamında, "Amerika Birleşik Devletleri'nde, parçalı tutulma Güneydoğu, Kuzeydoğu, Ortabatı ve Kuzey Alaska'nın bazı kısımlarında görülebilecek. Bu konumların çoğunda tutulma, gün doğumundan önce, sırasında ve güneş doğduktan kısa bir süre sonra gerçekleşecek. Bu, izleyicilerin tutulmayı görebilmeleri için gün doğumu sırasında ufku net bir şekilde görmeleri gerektiği anlamına gelir" dedi.

Kısmi güneş tutulması başladı

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Son Dakika Güncel Kısmi güneş tutulması başladı - Son Dakika


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