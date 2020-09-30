Nasa-Aırbus Helıcopters'tan 15 Milyon Dolarlık Anlaşma - Son Dakika

Amerikan Havacılık ve Uzay İdaresi ( NASA ), Airbus Helicopters ile 15 milyon dolarlık HCare Infinite tam kullanılabilirlik destek çözüm anlaşması imzaladı. Başlangıçta 2 yılı kapsayan ve 10 yıla kadar uzatma seçeneğini içeren sözleşme, NASA'nın bu ayın ilerleyen günlerinde teslimatlara başlanacak olan üç adet H135 helikopter filosu için tüm destek ihtiyaçlarını karşılıyor.

"Sorunsuz ve güvenli bir süreç olacak"

Airbus, NASA'nın planlanan ve planlanmamış tüm bakımlarının yanı sıra yedek parçaları yöneterek operasyonel kullanılabilirlik sağlayacak. Buna ek olarak, Airbus, Florida 'daki NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'ne (KSC) helikopter uçuş operasyonlarından sorumlu olacak iki pilot, iki teknisyen ve bir program yöneticisi görevlendirecek.

NASA Kennedy Uzay Merkezi Uçuş Operasyonları Şefi David Ramsey , "Bu yeni HCare sözleşmesi ile NASA, tüm destek ve hizmet ihtiyaçlarının kapsamlı yönetimi için Airbus'ın üretici uzmanlığına güveniyor. OEM (Orijinal Ürün Üreticisi) deneyimi ve bilgisi, NASA'nın yaşlanan bir uçak filosundan gelişmiş H135 helikopterlerine geçişine destek olacak. OEM uzmanlık seviyesi, filo geçişinin sorunsuz ve güvenli bir süreç olmasını sağlayacak ve KSC uçuş operasyonlarının, bilim, teknoloji, havacılık ve uzay araştırmalarını ilerleten NASA programlarını ve ortaklarını destekleme yönündeki çabamıza odaklanmamıza katkı sağlayacaktır" dedi.

NASA, filo yenileme girişiminin bir parçası olarak sipariş verilen yeni H135 helikopterlerini, roket fırlatma, acil sağlık hizmetleri ve kalifiye personel taşımacılığı etrafında güvenlik de dahil olmak üzere çeşitli görevler için Cape Canaveral'da işletecek.

Airbus Helicopters Müşteri Destek ve Hizmetler Başkan Yardımcısı Anthony Baker, "Müşterilerimizin başarısı, uçakların ihtiyaç duyulduğu anda kalkışa hazır olmasını sağlama yeteneklerinde yatmaktadır ve HCare destek çözümlerimiz, filolarının tam kullanılabilirliğini sağlamak için gereken her şeyin yapıldığını garanti etmektedir. Ekip olarak NASA'ya hem yeni helikopterler hem de tam destek hizmetleri sunarak uzay araştırmalarının geleceğini desteklemekten gurur duyuyoruz" dedi.