NASA, ajans için Ay'dan toprak örneği alacak şirkete 1 dolar ödeyecek - Son Dakika

NASA, ajans için Ay'dan toprak örneği alacak şirkete 1 dolar ödeyecek

04.12.2020 19:15
NASA, ajans için Ay'dan toprak örneği alacak şirkete 1 dolar ödeyecek, System.String[]

Amerika Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Ay'dan toprak örneği alması için biriyle 1 dolar olmak üzere dört şirketle anlaştı.

Amerika Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Ay'dan toprak örneği alması için biriyle 1 dolar olmak üzere dört şirketle anlaştı.

BBC'nin haberine göre, NASA, toprak örneğini, 2024'e kadar bir kadın ile bir erkek astronotu Ay'a göndermeyi planlayan Artemis programı dahilinde kullanacak.

NASA'nın ayrıca Dünya dışı kaynakları çıkarma, satış ve kullanmayla ilgili bir iş modeli oluşturmaya çalıştığı belirtildi.

Lunar Outpost'un ajans için Ay'dan 1 dolara toprak örneği alacağı, bu iş için sözleşme yapılan diğer üç şirketin, Masten Space Systems ile merkezi Tokyo'da bulunan ispace ve Avrupa'daki bağlı kuruluşu olduğu ifade edildi.

Sözleşmelerin toplam değerinin 25 bin 1 dolar olduğu kaydedildi.

NASA'dan yapılan açıklamada, "Şirketler örnekleri toplayacak, bize topladıklarına dair görsel kanıt ve diğer veriyi sağlayacak. Bu olduktan sonra, materyal NASA'ya yollanacak." ifadesi kullanıldı.

Robotik teknolojisi şirketi Lunar Outpost, toprak örneğini Ay'ın Güney Kutbu'ndan toplamayı planlıyor.

Lunar Outpost'un 2023 yılında planladığı Ay seferi için Blue Origin ve diğer uzay araştırma şirketleriyle görüşmeler yaptığı ifade edildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Havacılık, Ajans, NASA, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel NASA, ajans için Ay'dan toprak örneği alacak şirkete 1 dolar ödeyecek - Son Dakika


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