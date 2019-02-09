NASA araştırdı: Dünyanın en yeni adasında hayat belirtileri
1 saat önce
Tonga yakınlarında 4 yıl önce su altı volkanik patlamasıyla oluşan adanın kuşlara ve çiçeklere ev sahipliği yapmaya başladığı belirlendi.
Tonga yakınlarında 4 yıl önce su altı volkanik patlamasıyla oluşan adanın kuşlara ve çiçeklere ev sahipliği yapmaya başladığı belirlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 09:25
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