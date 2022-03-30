Nasa, Artemis 1 Roketi İçin Büyük Bir Test Yapacak - Son Dakika

LOS ANGELES, 29 Mart (Xinhua) — Islak elbise provası olarak bilinen testin, NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ndeki 39B Fırlatma Rampası'nda yapılması planlanıyor. NASA'ya göre, test sırasında mühendisler, kriyojenik itici gazların Artemis 1 roketine yüklenmesi ve boşaltılması da dahil olmak üzere, rampada tam bir fırlatma geri sayımı yapma yeteneğini gösterecekler. Artemis 1 Ay roketi - üzerinde Orion uzay aracı bulunan NASA'nın Uzay Fırlatma Sistemi - NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Araç Montaj Binası'ndan yola çıkarak yaklaşık 11 saatlik bir yolculuğun ardından ilk kez 18 Mart'ta fırlatma rampasına ulaştı.

NASA prova sonrası, Artemis 1 için bir hedef fırlatma tarihi belirlemeden önce testten elde edilen verileri gözden geçirecek. NASA Artemis misyonları aracılığıyla Ay'a ilk kadın ve ilk beyaz olmayan insanı indirerek, Ay'da uzun süre kalmanın yolunu açacak. Bu misyonlar Mars'a giden yolda da bir atlama tahtası görevi görecek.