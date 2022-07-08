NASA asteroit üzerinde şaşırtıcı bir keşif yaptı! - Son Dakika
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NASA asteroit üzerinde şaşırtıcı bir keşif yaptı!

08.07.2022 11:00
NASA asteroit üzerinde şaşırtıcı bir keşif yaptı!

Bennu asteroidi üzerinde kaya ve toz örnekleri toplama çalışmaları yapan NASA bilim insanları "şaşırtıcı" bir keşif yaptı.

OSIRIS-REx uzay aracı 2020 yılında Bennu asteroidi üzerinde kaya ve toz örnekleri toplamıştı. Bu örnekleri inceleyen NASA bilim insanları "şaşırtıcı" bir keşif yaptı. Buna göre asteroidin yüzeyi beklendiğinden çok farklı olduğu ortaya çıktı.

NASA asteroit yüzeyini plastik top havuzuna benzetti

Uzay ajansı, Bennu'nun dışını oluşturan parçacıkların beklenenden çok daha gevşek bir yapıya sahip olduğunu belirtiyor. NASA bir adım daha ileri giderek oldukça gevşek yapılı olan asteroidi bir top havuzuna benzetti.

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Bennu, ilk sürprizini OSIRIS-REx asteroide ulaştığında yapmıştı. Asteroit, dünya ve uzaydan yapılan gözlemlerdeki gibi kumlu bir yüzeyin aksine kayalarla dolu yapısıyla şaşırtmıştı. Asteroit şimdi ise bu yumuşak dokulu yapısı ile bilim insanlarını bir kez daha şaşkınlığa uğrattı.

Asteroit yüzeyinin yoğunluğunu çözmek için bilim insanları, uzay aracının hızlanma verilerini ve temas süreci sırasında yakalanan görüntüleri analiz etti. Yapılan analizler sonucu ortaya çıkan verilerle ise yüzlerce farklı simülasyon oluşturuldu.

NASA, yapılan keşifler ile uzaktaki asteroitler hakkında daha doğru gözlemler yapılabileceğini belirtiyor. Yapılan doğru tespitler ile birlikte uzay cisimleri hakkında daha iyi tahminler yapılabilecek. Bu inceleme özelinde asteroidin çok daha farklı yapıda olduğunun ortaya çıkması bilim insanlarını daha farklı çalışma yöntemlerine itmiş durumda.

A ball pit for spacecraft??

Upon studying data from OSIRIS-REx, scientists discovered the surface of asteroid Bennu is loosely bound and offers very little resistance. In fact, the spacecraft had to use its thrusters to avoid sinking in: https://t.co/FzaEtZDz3t pic.twitter.com/tpYpfzUGPp

— NASA (@NASA) July 7, 2022

Son toplanan veriler ile birlikte tüm asteroitlerin sert kabuklu bir yapıda olmadı ortaya çıkmış oldu. Bilim insanları bu sayede Bennu ve benzeri asteroitlerin oluşturabileceği tehlikeler üzerinde çalışmaya başladı. Yerçekimi ve elektrostatik kuvvet sayesinde bir bütün olarak kalabilen bu gibi asteroidlerin atmosfer içinde parçalanması durumunda daha farklı tehlikeler ortaya çıkarabileceği belirtiliyor.

OSIRIS-REx, Bennu asteroidinden aldığı örneği Eylül 2023'te teslim edecek. Bilim insanları, Bennu'nun güneş sistemimizin varlığının ilk 10 milyon yıl içerisinde oluştuğuna inanıyor. Asteroidden alınan örnek bu nedenle yaşamın kökenleriyle ilgili bazı gizemleri çözebilir.

Bennu asteroidinin gizeminin çözülmesi için 2023 yılını beklememiz gerekiyor. Peki NASA'nın yaptığı bu keşif hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

NASA, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji NASA asteroit üzerinde şaşırtıcı bir keşif yaptı! - Son Dakika

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