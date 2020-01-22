NASA, asteroitte 700 kentilyon dolarlık altın keşfetti, sondaj aracı yolluyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya NASA, asteroitte 700 kentilyon dolarlık altın keşfetti, sondaj aracı yolluyor - Son Dakika Dünya

NASA, asteroitte 700 kentilyon dolarlık altın keşfetti, sondaj aracı yolluyor

6 saat önce

NASA, "Psyche 16" adlı asteroide sondaj aracı yolluyor. Orada bulunan altın ve değerli metallerin toplam değeri dünyada kişi başı 93 trilyon dolar. Bu durum yeni bir soruya kapı açacak: Uzay madenciliği mümkün mü? Uluslararası anlaşmalar ne diyor?

NASA, asteroitte 700 kentilyon dolarlık altın keşfetti, sondaj aracı yolluyor, System.String[]

Son yıllarda birçok ülke uzay araştırmalarını hızlandırırken, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin altın ve değerli metal yüklü dev asteroidi keşfetme misyonu en çok merak uyandıran projelerden biri.


Uzay bilimcilerin ilk tahminlerine göre "Psyche 16" adlı bu asteroitteki altın ve değerli metallerin toplam değeri 700 kentilyon dolar. Buna göre, eğer bütün bu kaynaklar eşit bir şekilde paylaşılsa, dünyada her kişi 93 trilyon dolar elde eder.

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Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:32 
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