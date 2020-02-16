Nasa Astronot arıyor - Son Dakika
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Nasa Astronot arıyor

6 saat önce

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi Ay ve Mars görevleri için yeni astronotlar istihdam edeceğini duyurdu.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi Ay ve Mars görevleri için yeni astronotlar istihdam edeceğini duyurdu.

Uzay ajansı 2 Mart'tan itibaren iş başvurularını almaya başlayacak. Peki, başvuru yapabilmek için hangi şartlar var ?

Gerek temel şartlardan biri ABD vatandaşı olmak. Mühendislik, biyoloji, bilgisayar ya da matematik gibi alanlarda yüksek lisans derecesine sahip olmak da diğer temel kriterler arasında yer alıyor. Yeni çıkan astronot kıyafeti Astronun da Ay ve Mars görevlerinde kullanılması bekleniyor.

(İHA)

Nasa Astronot arıyor

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 05:25 Kaynak: İHA
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