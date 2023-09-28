NASA Astronotu Frank Rubio 1 yıl süren uzay yolculuğundan sonra Dünya'ya geri döndü - Son Dakika

NASA Astronotu Frank Rubio 1 yıl süren uzay yolculuğundan sonra Dünya'ya geri döndü

NASA Astronotu Frank Rubio 1 yıl süren uzay yolculuğundan sonra Dünya\'ya geri döndü
Son Güncelleme: 28.09.2023 10:15

NASA astronotu Frank Rubio, uzun bir sürenin ardından Dünya'ya döndü. 371 gün süren bu uzay görevi, bir Amerikalı astronotun mikrogravitedeki en uzun süresi oldu ve Salvador kökenli ilk astronotun yörünge yolculuğunu temsil etti. Rubio, ailesini özlediğini belirtti ve vücutta oluşabilecek etkileri bekliyor.

NASA astronotu Frank Rubio, beklenenden uzun süren uzay yolculuğundan nihayet Dünya'ya geri döndü.

NASA Astronotu Frank Rubio 1 yıl süren uzay yolculuğundan sonra Dünya'ya geri döndü

Rubio'nun uzay macerası, başlangıçta Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) sadece altı ay geçirmesi planlanmışken, uzay istasyonunun yörüngede olduğu süre boyunca soğutucu sızıntısı tespit edilmesiyle beklenmedik bir şekilde uzadı.

Rubio'nun mikrogravitede geçirdiği 371 günlük süre, Amerikalı bir astronotun bu ortamda geçirdiği en uzun süreyi temsil ediyor ve aynı zamanda bir Amerikalının tam bir takvim yılı boyunca yörüngede bulunduğu ilk kişiydi. Salvador kökenli bir astronot olarak, düşük Dünya yörüngesine seyahat eden ilk kişi olarak da tarihe geçti.

Rubio'nun uzay görevi, onun 2017'de NASA astronot kolu için seçilmesinin ardından ilk uzay yolculuğuydu. Ancak Rubio, bu uzun göreve başlamadan önce, ailesinin yaşadığı önemli olayları kaçırması gerekeceğini bilseydi, muhtemelen bu görevi kabul etmeyeceğini söyledi. Kendisi dört çocuklu bir aile babası olarak, uzayda geçirdiği süre boyunca ailesinden uzak kalmak zorunda kaldı.

Rubio, dünya atmosferine yeniden giriş yapmış olsa da, mikrogravitedeki uzun süreli kalışın vücut üzerindeki etkileri nedeniyle hemen normal hayatına dönmesi muhtemel değil. "Uzayda yürümüyoruz, kendi ağırlığımızı taşımıyoruz," dedi. "Bu nedenle normal hissetmem, dönüşten itibaren yaklaşık iki ila altı ay sürebilir."

Ancak uzayda geçirdiği sürenin ardından Rubio'nun özlem duyduğu şeyler de var. "Burada, bizi hayatta tutan makinelerin sürekli bir vızıltısı var," dediği bir röportajda ifade etti. "Bu nedenle dışarıya çıkıp sessizliğin tadını çıkarmayı dört gözle bekliyorum." Rubio'nun geri dönüşü, uzaydaki görevlilerin Dünya'ya dönüşlerinin ardından yaşadıkları deneyimleri anlama ve adaptasyon süreçlerini daha iyi anlamamıza yardımcı olacak.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Teknoloji

NASA, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji NASA Astronotu Frank Rubio 1 yıl süren uzay yolculuğundan sonra Dünya'ya geri döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: NASA Astronotu Frank Rubio 1 yıl süren uzay yolculuğundan sonra Dünya'ya geri döndü - Son Dakika
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