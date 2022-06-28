Arizona Eyalet Üniversitesi'nden Mark Robinson, Ay'a çarpan cismin yaklaşık 4 ton ağırlığında olduğunu ve çarpmadan önce saatte 9 bin 173 kilometre hızla ilerlediğini kaydetti.

Bilim insanları, söz konusu dev kraterin doğu ve batı olarak 2'ye ayrıldığını ifade ederken, NASA, Ay'a çarpan roketin halen belirsizliğini koruduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, NASA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › NASA, Ay'a çarpan roketin yarattığı dev krater görüntüsünü yayımladı - Son Dakika

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