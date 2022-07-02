NASA, Ay'a gitmekte kararlı! Tarih verildi - Son Dakika
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NASA, Ay'a gitmekte kararlı! Tarih verildi

02.07.2022 21:53
NASA, Ay'a gitmekte kararlı! Tarih verildi

NASA, Ay'a tekrar insan götüreceği projenin ilk etabını geciktirmemekte kararlı. Bu kapsamda Artemis 1 fırlatması tarih verildi.

NASA, uzun bir aradan sonra tekrar Ay'a ayak basmak istiyor. Üstelik bu sefer ekibe arasına bir kadın, bir de siyahi astronot alınacağı biliniyor. Testlerde yaşanan aksilikler nedeniyle proje sürekli olarak ertelenmiş olsa da gitmekte kararlılar. Peki Artemis 1 fırlatması ne zaman olacak?

Artemis 1 fırlatması için gözler yaz sonuna çevrildi!

NASA tarafından yapılan son açıklamaya göre, problemli süreç büyük ölçüde aşıldı. Bu nedenle artık daha fazla beklemeye gerek yok. Eğer yeni bir aksilik çıkmaz ise Artemis 1 fırlatması bu yaz, Ağustos'un son haftası veya Eylül'ün ilk birkaç günü içerisinde gerçekleşecek.

NASA, Ay'a gitmekte kararlı! Tarih verildi

Tabii bu fırlatma, Ay'a insan gönderme görevinin ilk ayağını oluşturuyor. Burada mürettebatsız bir şekilde fırlatılan roket belli bir yörüngede yoluna devam ederken sürekli olarak kontrol edilecek. Özellikle yaşam destek üniteleri ve sorunların yaşandığı yakıt birimleri incelenecek.

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Daha sonra ise Artemis 2 isimli aracın fırlatması ve ikinci test uçuşu yapılacak. Burada her şeyin kusursuz olması planlanıyor. Zira projenin 3. ayağı olan Artemis 3 görevinde insanlı bir şekilde Ay'a gidilecek. Fakat bu diğer 2 görevin 3 yıl içerisinde yapılacağı belirtiliyor. Yani Ay'da zıplayan astronotları 2025 yılında göreceğiz.

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Dünya üzerindeki yeraltı kaynakları yavaş yavaş tükeniyor. Bu konu üzerinde çalışma yapan bilim insanları ise gözünü uzaya çevirmiş durumda. Çeşitli yeraltı kaynakları için verimli merkezler aranmaya devam ederken ilk çalışma Ay'da gerçekleşecek gibi görünüyor.

NASA, Ay'a gitmekte kararlı! Tarih verildi

NASA tarafından düzenlenen Lunabotics yarışmasında Ay yüzeyi ve altında çalışma yapacak maden kazım araçları yer aldı. 39 farklı üniversitedengelen takımlar Ay yüzeyini oluşturan regolit isimli malzemeyi en iyi şekilde kazmak için yarıştı.

Etkinliğe katılmak için kendi üniversitelerinde özel robotlar tasarlayan ekipler, bu süreçte NASA teknolojisinden de yaralanıyor. Başarılı olan takımlar ise robotların sunumu için NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'nde bulunan Florida'daki Uzay Eğitimi Merkezi'ne (CSE) davet ediliyor. Yarışmanın sonucunda kazanan Alabama Üniversitesi oldu ve Joe Cosmo Mükemmellik Ödülü'ne layık görüldü.

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YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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