NASA, Ay'a insanlı uçuş için 2. iniş aracının geliştirilmesini destekleyeceğini duyurdu - Son Dakika
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NASA, Ay'a insanlı uçuş için 2. iniş aracının geliştirilmesini destekleyeceğini duyurdu

24.03.2022 13:03
NASA, Ay'a insanlı uçuş için 2. iniş aracının geliştirilmesini destekleyeceğini duyurdu

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA), Ay'a insan gönderme programı Artemis-3 misyonunun daha sonraki aşaması için SpaceX ile rekabet sağlamak için astronotları Ay yüzeyine taşıyacak ikinci bir iniş aracının geliştirilmesini destekleyeceğini açıkladı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA), Ay'a insan gönderme programı Artemis-3 misyonunun daha sonraki aşaması için SpaceX ile rekabet sağlamak için astronotları Ay yüzeyine taşıyacak ikinci bir iniş aracının geliştirilmesini destekleyeceğini açıkladı.

"Space.com" internet sitesinde yer alan habere göre NASA, Nisan 2021'de SpaceX'e verilen İnsan İniş Sistemi (HLS) ödeneğinden ayrı, ikinci bir iniş aracı üzerinde çalışılacağını duyurdu.

Haberde, Ay'a ikinci iniş aracının geliştirilmesi projesinde, SpaceX dışında diğer Amerikalı şirketlerin yer alabileceği belirtildi.

NASA Yöneticisi Bill Nelson, yaptığı açıklamada, rekabetin daha iyi ve daha güvenilir sonuçlara yol açacağını kaydederek "Herkesin işine yarar. NASA'ya ve Amerikan halkına yarar. Rekabet sözü verdim, işte burada." ifadelerini kullandı.

Artemis-1 misyonu olarak adlandırılan deneme uçuşuyla NASA, Orion uzay aracını Ay'a doğru fırlatacak.

Her şey planlandığı şekilde ilerlerse 1972'deki Apollo 17 misyonundan sonra Ay'a ilk defa insan götürecek Artemis-3 misyonu 2025'te yapılacak.

Orion uzay aracını uçurması için bir grup astronotu eğiten NASA, Ay'a gidecek ekipte kimler olacağını henüz açıklamadı.

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Havacılık, Nisan, Uzay, NASA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel NASA, Ay'a insanlı uçuş için 2. iniş aracının geliştirilmesini destekleyeceğini duyurdu - Son Dakika


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