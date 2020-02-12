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NASA, Ay'a ve Mars'a gidecek yeni astronotlarını arıyor
6 saat önce
Amerikan Uzay Ajansı (NASA), Ay ve Mars misyonlarında görevlendirilmek üzere yeni astronot alımları yapacağını duyurdu
Amerikan Uzay Ajansı (NASA), Ay ve Mars misyonlarında görevlendirilmek üzere yeni astronot alımları yapacağını duyurdu.
Adaylar, Artemis Jenerasyonu olarak adlandırılan yeni nesil astronotlardan olmak için şanslarını deneyebilecek. Sınavlarda başarılı olan adaylar, 2024'te yapılması planlanan insanlı ay misyonunda görev alabilecek.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 07:45
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