NASA, Ay'a ve Mars'a gidecek yeni astronotlarını arıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya NASA, Ay'a ve Mars'a gidecek yeni astronotlarını arıyor - Son Dakika Dünya

NASA, Ay'a ve Mars'a gidecek yeni astronotlarını arıyor

6 saat önce

Amerikan Uzay Ajansı (NASA), Ay ve Mars misyonlarında görevlendirilmek üzere yeni astronot alımları yapacağını duyurdu

NASA, Ay'a ve Mars'a gidecek yeni astronotlarını arıyor, System.String[]

Amerikan Uzay Ajansı (NASA), Ay ve Mars misyonlarında görevlendirilmek üzere yeni astronot alımları yapacağını duyurdu.


Adaylar, Artemis Jenerasyonu olarak adlandırılan yeni nesil astronotlardan olmak için şanslarını deneyebilecek. Sınavlarda başarılı olan adaylar, 2024'te yapılması planlanan insanlı ay misyonunda görev alabilecek.

Euronews.com'da Görüntüle

NASA, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 07:45 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bebeğini 13 bin dolara satmaya çalışan anne yakalandı
Otel müşterisi, temizlikçi kadını asansörden dışarı fırlattı ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'den Türkçe açıklama Çin'de yeni tip koronavirüs salgınında can kaybı 1114'e yükseldi

Son Dakika Haberleri
13:41 Volkan Konak'ın vasiyeti herkesi şoke etti!
13:18 Vedat Mılor'den Canan Karatay'ın koronavirüs önlemine ilginç çıkış
12:46 Dwayne Johnson'ın kızı da güreşçi oldu!
12:34 Serenay Sarıkaya'nın geçen sene Defne Samyeli ve Cem Yılmaz'ın videosunu beğendiği ortaya çıktı
11:41 Oyuncu Fahriye Evcen'in acı günü!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 13:56:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: NASA, Ay'a ve Mars'a gidecek yeni astronotlarını arıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]