NASA, Ay'da maden kazımı için yarışma düzenledi!

Dünya üzerindeki yeraltı kaynakları yavaş yavaş tükeniyor. Bu konu üzerinde çalışma yapan uzmanlar ise gözünü uzaya çevirmiş durumda. Çeşitli yeraltı kaynakları için verimli merkezler aranmaya devam ederken ilk çalışma Ay'da gerçekleşecek gibi görünüyor.

Robotlar Ay yüzeyindeki hünerlerini sergiledi

NASA tarafından düzenlenen Lunabotics yarışmasında Ay yüzeyi ve altında çalışma yapacak maden kazım araçları yer aldı. 39 farklı üniversiteden gelen takımlar Ay yüzeyini oluşturan regolit isimli malzemeyi en iyi şekilde kazmak için yarıştı.

NASA'dan 10 kentilyon dolarlık asteroit için beklenmedik karar

Etkinliğe katılmak için kendi üniversitelerinde özel robotlar tasarlayan ekipler, bu süreçte NASA teknolojisinden de yaralanıyor. Başarılı olan takımlar ise robotların sunumu için NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'nde bulunan Florida'daki Uzay Eğitimi Merkezi'ne (CSE) davet ediliyor.

Bu yılki etkinlik, yarışmanın ilk kez özel olarak tasarlanmış olan regolit arenasında gerçekleştirildi. Yeni koşullara rağmen ekiplerin oldukça başarılı oldukları belirtildi. Ekipler simülasyonda gerçekleştirdiklerinden daha fazla kazı yapmayı da başardı. Yarışmanın sonucunda kazanan Alabama Üniversitesi oldu. Kazanan ekip Joe Cosmo Mükemmellik Ödülü'ne layık görüldü.

NASA'nın bu yarışmaları Ay yüzeyinde yapılacak yeni çalışmalar için de büyük önem taşıyor. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Kennedy Uzay Merkezi müdürü Janet Petro şu ifadeleri kullandı:

Apollo misyonlarının yıllar önce öğrencilerin kalbinde bir merak ve azim ateşi yakması gibi, Artemis de bu kuşağı daha büyük hayaller kurmaya, farklı düşünmeye, daha eleştirel yenilik yapmaya ve daha önce hiç olmadığı kadar ilham almaya davet ediyor… Yeni nesil STEM öğrencilerine bakıyoruz ve Ay'a dönüp ötesini keşfederken yeniliklerini, kararlılıklarını ve hayal güçlerini teşvik ediyoruz.

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