NASA, Ay'da nükleer enerji santrali çalışmalarına başlıyor! - Son Dakika
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NASA, Ay'da nükleer enerji santrali çalışmalarına başlıyor!

22.06.2022 15:42
NASA, Ay'da nükleer enerji santrali çalışmalarına başlıyor!

Nükleer enerji santrallerinin yarattığı riskleri en aza indirmek isteyen NASA ise bu tesisleri Ay'a taşımaya hazırlanıyor.

Nükleer enerji santrallerinde radyoaktif maddeler kullanılarak elde edilen ısı enerjisi elektrik enerjisine dönüştürülür. Oldukça büyük oranda enerji açığa çıkarabilen bu santraller kullanılan materyallerden dolayı ise önemli riskler de taşıyor. Bu riskleri en aza indirmek isteyen NASA ise Ay'da bir nükleer enerji santrali kurmayı hedefliyor.

NASA, Ay'da nükleer enerji santrali projesi için üç şirket seçti

NASA ve ABD Enerji Bakanlığı, nükleer enerji santralini Ay'da kurmak adına konseptler tasarlayan üç şirketle sözleşme imzaladı. Buna göre NASA'nın 14 yıldır üzerinde çalıştığı bir fisyon güç sisteminin tasarımını finanse etmek için Lockheed Martin, Westinghouse ve IX şirketlerine yaklaşık 5 milyon dolar verilecek.

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Üç şirket, ay yüzeyinde en az 10 yıl çalışabilen 40 kilowatt sınıfı bir fisyon güç sistemi geliştirmekle görevlendirimiş durumda. NASA, bu on yılın sonunda sistemi Ay'da test etmeyi umuyor. Testlerin başarılı olması durumunda, Artemis programının bir parçası olarak Ay ve Mars'ta nükleer enerji santralleri kurulmaya başlanabilir.

NASA, Ay'da nükleer enerji santrali çalışmalarına başlıyor!

NASA'nın Uzay Teknolojisi Misyon Müdürlüğü müdür yardımcısı Jim Reuter konu hakkında yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı:

Bu erken tasarımları geliştirmek, diğer dünyalardaki uzun vadeli insan varlığını güçlendirmek için zemin hazırlamamıza yardımcı olacak.

12 aylık sözleşmeler kapsamında Lockheed Martin, BWXT ve Creare şirketleri ile birlikte çalışacak. Westinghouse bu proje için Aerojet Rocketdyne ile birlikte çalışmayı planlıyor. IX (Intuitive Machines ve X-Energy'nin ortak girişimi) ise Maxar ve Boeing ile projeyi geliştirecek.

NASA, Ay'da nükleer enerji santrali çalışmalarına başlıyor!

Lockheed Martin, geçen yıl Pentagon'un İleri Savunma Araştırma Projeleri Ajansı tarafından nükleer enerjili uzay aracı geliştirmek için seçilen üç şirketten biriydi. Savunma Bakanlığı ayrıca uzay araçları için nükleer tahrik sistemleri için de çalışmalarını sürdürüyor.

Peki siz NASA'nın Ay yüzeyindeki nükleer enerji santrali planları hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

Lockheed Martin, NASA, Güncel, Son Dakika

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