Son Dakika Haberleri: Nasa, Ay Seferlerinde Kullanacağı Roket Motorunu Test Etti

Nasa, Ay Seferlerinde Kullanacağı Roket Motorunu Test Etti

1 saat önce

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, Ay seferleri için kullanmayı planladığı RS-25 roket motorunu test etti.

Nasa, Ay Seferlerinde Kullanacağı Roket Motorunu Test Etti, System.String[]
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, Ay seferleri için kullanmayı planladığı RS-25 roket motorunu test etti.

NASA'dan yapılan açıklamada, Ay'a seferleri için kullanılacak mekikleri uzaya çıkaracak roketleri fırlatması planlanan RS-25 motoru, ABD'nin Mississippi eyaletindeki Stennis Uzay Merkezinde testten geçirildi.

ABD'li Aerojet Rocketdyne firması tarafından üretilen sistemin testinin başarılı geçtiği belirtildi.

Dondurucu sıvı-yakıtlı bir roket motoru olan RS-25'nin NASA'nın Uzay Mekiği Ana Motoru olarak, mevcut Space Launch System (SLS) motorunun yerini alması planlanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:11 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, NASA, Güncel
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