Nasa, Ay Seferlerinde Kullanacağı Roket Motorunu Test Etti
1 saat önce
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, Ay seferleri için kullanmayı planladığı RS-25 roket motorunu test etti.
ABD
Havacılık ve Uzay Ajansı NASA
, Ay seferleri için kullanmayı planladığı RS-25 roket motorunu test etti.
NASA'dan yapılan açıklamada, Ay'a seferleri için kullanılacak mekikleri uzaya çıkaracak roketleri fırlatması planlanan RS-25 motoru, ABD'nin Mississippi eyaletindeki Stennis Uzay Merkezinde testten geçirildi.
ABD'li Aerojet Rocketdyne firması tarafından üretilen sistemin testinin başarılı geçtiği belirtildi.
Dondurucu sıvı-yakıtlı bir roket motoru olan RS-25'nin NASA'nın Uzay Mekiği Ana Motoru olarak, mevcut Space Launch System (SLS) motorunun yerini alması planlanıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:11 Kaynak: AA
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