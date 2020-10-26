İlk defa Ay'ın güneş gören yüzünde su bulundu - Son Dakika

İlk defa Ay'ın güneş gören yüzünde su bulundu

26.10.2020 20:45
İlk defa Ay'ın güneş gören yüzünde su bulundu, System.String[]

NASA, ilk defa Ay'ın güneşli yüzeyinde su bulunduğunu açıkladı. NASA'dan yapılan açıklamada, "Bu keşif, suyun ay yüzeyine dağılmış olabileceğini, soğuk ve gölgeli yerlerle sınırlı olmadığını gösteriyor." denildi.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), ilk defa Ay'ın güneş gören yüzeyinde su bulduklarını açıkladı.

NASA tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kızılötesi Astronomi Stratosfer Gözlemevi, Ay'ın güneşli yüzeyindeki su varlığını ilk kez doğruladı. Bu keşif, suyun ay yüzeyine dağılmış olabileceğini, soğuk ve gölgeli yerlerle sınırlı olmadığını gösteriyor." ifadesine yer verildi.

Maryland merkezli Goddard Uzay Uçuş Merkezi çalışanları, Ay yüzeyinde hidroksil (OH) yerine su buzunun (H2O) olduğunu doğruladı. Ekip, suya özgü bir spektral izi tespit etmek ve atmosferden daha net bir görüş elde etmek için bir uçağa monte edilen SOFIA teleskopu aracılığı ile keşiflerini gerçekleştirdi.

AY YÜZEYİNİN YÜZDE 0.1 ORANINDA YER KAPLIYOR

Colorado Üniversitesi Astrofizik Profesörü Paul Hayne ve ekibi de NASA'ya ait bir uydu tarafından alınan kamera görüntülerini ve sıcaklık ölçümlerini kullanarak elde ettikleri sonuca göre, buz kütlelerinin yaklaşık 40 bin kilometrekare veya ay yüzeyinin kabaca yüzde 0.1'i oranında yer kapladığını açıkladı.

"BUZ HAVUZLARINDAN MİLYARLARCASINI GÖRÜYORUZ"

Hayne, "Daha önce keşfedilmeyen bu buz havuzlarından milyarlarcasını görüyoruz. Bu, buzu daha kolay çıkarmak için bir fırsat sunuyor. Ay'da astronotların ihtiyaç duyacağı şeyler açısından bunun devrim niteliğinde olduğunu düşünüyoruz." dedi.

NASA 26 EKİM'İ İŞARET ETMİŞTİ

Daha önce 26 Ekim'de Ay hakkında "heyecan verici" yeni bir keşfi açıklayacağını duyuran NASA, "Artemis" adlı program çerçevesinde 2024'te Ay yüzeyine bir erkek ve bir kadın astronot göndermeyi planlıyor.

İlk defa Ay'ın güneş gören yüzünde su bulundu

Astronomi, Maryland, Uzay, NASA, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İlk defa Ay'ın güneş gören yüzünde su bulundu - Son Dakika

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