Son Dakika Haberleri: NASA Başkanı Plüton'un gezegen olduğuna inanıyor
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NASA Başkanı Plüton'un gezegen olduğuna inanıyor

53 dakika önce

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) Başkanı Jim Bridenstine, Plüton'un statüsüyle ilgili uzun yıllardır süren ihtilafa müdahil olarak "Plüton, gezegen olarak değerlendirilmeli." ifadesini kullandı.

NASA Başkanı Plüton'un gezegen olduğuna inanıyor, System.String[]

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) Başkanı Jim Bridenstine, Plüton'un statüsüyle ilgili uzun yıllardır süren ihtilafa müdahil olarak "Plüton, gezegen olarak değerlendirilmeli." ifadesini kullandı.

Business Insider'ın haberine göre, Colorado Boulder Üniversitesinde Hava-Uzay Mühendisliği Bilimleri binasını ziyaretinde konuşan Bridenstine, "NASA yöneticisinin Plüton'a bir kez daha gezegen dediğini yazabilirsiniz. Ben buna inanıyorum çünkü böyle öğrendim." dedi.

Bilim alanında hiç tecrübesi olmamasına rağmen ABD Başkanı Donald Trump tarafından NASA başkanı olarak aday gösterilen Bridenstine'i kongre üyeleri "deneyimsizlik olmak" ile eleştirmişti.

NASA yöneticilerinin genellikle ajans içinden veya benzeri askeri ya da bilimsel gelenekten gelen kişiler arasından atandığına işaret edilen haberde, Bridenstine'in ise eski kongre üyesi olduğuna ve daha önce donanma pilotluğu yaptığına atıfta bulunuldu.

ABD'li bilim adamı Clyde Tombaugh'ın 1930'daki keşfinden bu yana Plüton'un gezegen statüsünde olup olmadığına dair tartışmalar devam ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri, NASA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:22 Kaynak: AA
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