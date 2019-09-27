Son Dakika Haberleri: NASA bir kara deliğin yıldızı parçalamasını görüntüledi
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NASA bir kara deliğin yıldızı parçalamasını görüntüledi

1 saat önce

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) dünyadan 375 milyon ışık yılı uzaktaki dev bir kara deliğin bir yıldızı parçalamasını görüntüledi

NASA bir kara deliğin yıldızı parçalamasını görüntüledi, System.String[]

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) dünyadan 375 milyon ışık yılı uzaktaki dev bir kara deliğin bir yıldızı parçalamasını görüntüledi.


Son derece nadir meydana gelen ve 'gelgitsel bozulma' olarak adlandırılan olay ajansın dış uzayı incelemek için kullandığı TESS isimli teleskobuyla tespit edildi.

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NASA, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:45 
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