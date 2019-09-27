NASA bir kara deliğin yıldızı parçalamasını görüntüledi
1 saat önce
Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) dünyadan 375 milyon ışık yılı uzaktaki dev bir kara deliğin bir yıldızı parçalamasını görüntüledi
Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) dünyadan 375 milyon ışık yılı uzaktaki dev bir kara deliğin bir yıldızı parçalamasını görüntüledi.
Son derece nadir meydana gelen ve 'gelgitsel bozulma' olarak adlandırılan olay ajansın dış uzayı incelemek için kullandığı TESS isimli teleskobuyla tespit edildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:45
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