Nasa Buluş Şenliği - Son Dakika

SANKO Okulları NASA-JPL Invention Challenge 16'ncı Buluş Şenliği'nde Türkiye üçüncüsü oldu.



NASA Jet Propulsion Laboratory'nin Kaliforniya'da hayata geçirdiği "Invention Challenge" yarışmasının Türkiye ayağı olan 16'ncı Buluş Şenliği, İstanbul Okan Üniversitesinde düzenlendi.



Amerika dışında sadece Türkiye'de düzenlenen ve buluşların bir şenlik ortamında yarıştığı etkinlikte, SANKO Okulları öğrencilerinden Semih Sağlam, Alper Dinçer Bilaloğlu ve Mehmet Efe Ercan Mekatronik Öğretmeni Yunus Emre Erkan danışmanlığında hazırladıkları projeyle "Okullar Kategorisi"nde yarıştı.



16'ncı NASA Buluş Şenliğinin bu yılki konusu olan "Pinpon Topunu Taşı" temasında öğrencilerden 10 pinpon topunu altmış saniye içinde başlangıç noktasından 5 metre uzaklıktaki bir kavanozun içine birer birer aktarmaları istendi.



SANKO Okulları öğrencileri tasarladıkları cihaz ile 10 pinpon topunu 23 saniyede kavanoza aktararak Türkiye üçüncülüğünü kazandı.



Öğrencilerinin Türkiye üçüncülüğü ile dönmelerinin gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencilerini ve danışman öğretmenini kutlayarak başarılarının devamını diledi. - GAZİANTEP