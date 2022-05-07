NASA bunu da başardı: Kara deliğin sesi kaydedildi! - Son Dakika
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NASA bunu da başardı: Kara deliğin sesi kaydedildi!

07.05.2022 14:26
NASA bunu da başardı: Kara deliğin sesi kaydedildi!

NASA bugün bir kez daha tarihe geçmeyi başardı. İşte Chandra X-ışını Gözlemevi tarafından kayıt altına alınan kara deliğin sesi...

NASA, bugün yaptığı bir paylaşımda, yaklaşık olarak 235 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan Perseus Galaksisi içerisindeki kara deliğin sesini kaydetmeyi başardığını söyledi. Peki uzay boşluğunda kara deliğin sesi nasıl ve hangi araçlarla kayıt altına alındı?

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Kara deliğin sesi, Chandra X-ışını Gözlemevi tarafından kaydedildi!

Chandra X-ışını Gözlemevi, 1999 yılında NASA'nın STS-93 göreviyle birlikte uzaya fırlatıldı. Aradan geçen 23 yıldan sonra ise bugün tarihe geçen bir keşif yaptı. Gözlemevi tarafından kayıt altına alınan kara deliğin sesi bilim insanları tarafından astronomik verilerden kulağımızın duyabileceği bir hale dönüştürüldü.

NASA bunu da başardı: Kara deliğin sesi kaydedildi!

Bu paylaşımın ardından pek çok kişi uzay boşluğunda kayıt altına alınan sesin gerçekliğiyle ilgili pek çok eleştiride bulundu. Fakat bunu gerçekleştirmek aslında oldukça mümkün. Zira uzayın çoğu boşluktan oluşuyor olsa da tüm maddeyi, gezegenleri ve galaksileri saran büyük gaz kütleleri mevcut.

NASA ise çoğunlukla ses dalgalarının ilerleyebilmesi için uzayda bulunan bu büyük kütleli gaz bulutlarının yeterli olduğunu söylüyor. Ayrıca uzayda ses olmadığına dair yaygın bir yanlış anlaşılmanın da yapılan bu paylaşımla birlikte son bulacağına inanıyor.

Buna ek olarak, Chandra X-ışını Gözlemevi tarafından yakalanan bu ses dalgalarının normal şartlarda insan kulağı tarafından algılanamadığını belirtelim. Bizim, yani insan kulağının duyabileceği seviyeye getirebilmek için ise sesin yaklaşık 58 oktav yükseltildiği belirtiliyor. Ayrıca paylaşılan dosya içerisindeki sese kulağa hoş gelmesi için hiç bir müdahalede bulunulmadığının da altı çiziliyor.

Hans Zimmer'ın Interstellar/ Yıldızlararası filmindeki müziklerini aratmayan kara delik sesini dinlemek için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi SDN Forum'da veya yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Uzay, NASA, STS, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Shiftdelete

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