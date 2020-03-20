NASA'da çalışan bilim insanı Pinto: Asteroit alarmına gerek yok - Son Dakika
Son Dakika Güncel NASA'da çalışan bilim insanı Pinto: Asteroit alarmına gerek yok - Son Dakika

NASA'da çalışan bilim insanı Pinto: Asteroit alarmına gerek yok

6 saat önce

NASA tarafından '1998 OR2' kodu verilen, 29 Nisan'da dünyaya en yakın geçişi olacak asteroid, endişeye neden oldu.

NASA'da çalışan bilim insanı Pinto: Asteroit alarmına gerek yok, System.String[]

NASA tarafından '1998 OR2' kodu verilen, 29 Nisan'da dünyaya en yakın geçişi olacak asteroid, endişeye neden oldu. NASA'da bir dönem görev yapan ve daha sonra İzmir'e yerleşen bilim insanı Fabrizio Pinto, endişenin yersiz olduğunu belirtip, "Bir çarpışma söz konusu değil. Bu asteroidin dünyaya etkisinin olması mümkün değil. Bunun yerine küçük çaptaki asteroidlere karşı dikkatli olunmalı" dedi.

NASA tarafından '1998 OR2' koduyla isimlendirilen ve dünyaya çok uzak noktada olmasına rağmen çarpma tehlikesiyle değerlendirilen asteroid, son günlerde paniğe yol açtı. 4,1 kilometre genişliğindeki asteroidin, 29 Nisan'da dünyaya en yakın geçişi gerçekleştireceği ileri sürülürken, bu boyuttaki asteroidin dünyaya çarpması halinde insanlığın sonunu getirebileceği açıklandı. NASA'da bir dönem çalışan ve daha sonra İzmir'e yerleşerek, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapan, İtalyan asıllı Dr. Fabrizio Pinto ise bu endişenin yersiz olduğuna dikkat çekti. 'Asteroid alarmı'na gerek olmadığını söyleyen Pinto, "Şu anda güneşin etrafında dönen milyonlarca gök taşı var. Dünyanın yörüngesiyle asteroidin yörüngesinin yakınlaştığı nokta yanlış yorumlanıyor. Bu uzaysal boyutta yakın bir mesafe ancak çarpışma söz konusu değil. Sadece yakınlaşma durumu söz konusu. Aralarındaki mesafe yaklaşık 6,5 milyon kilometre olacak. Bu neredeyse ay ile aramızda olan mesafenin 16 katıdır" diye konuştu.

'YAKINLAŞMANIN ETKİSİ OLMAYACAK'

Yakınlaşma olacağını dile getiren Dr. Fabrizio Pinto, "Çarpışma söz konusu olmayacak ve bu söylendiği gibi 29 Nisan'da gerçekleşecek. Bu asteroidin boyutu çok büyük. Bu yakınlaşmanın hiçbir etkisi yok. Hiçbir şey olmayacak. Tehlike söz konusu değil. Amatör bir gözlemci bile bu yaklaşma anını görebilir. Biz bununla ilgili her türlü detaya sahibiz ama küçük asteroidlerin görmesi ve ölçmesi daha zor olduğu için bilinmezlikleri daha fazla. Dolayısıyla onlar çok daha tehlikeli. Bilinmezlikleri yüksek olan asteroidler araştırılmalı ve devletler buna destek vermeli. Türkiye'de bu tarz çalışmaların yapılması ve önemsenmesi çok önemli" dedi.


Yakın, NASA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:20 Kaynak: DHA

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