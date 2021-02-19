NASA'da görev yapmış bilim insanı, Türkiye'nin uzaydaki geleceğinden umutlu - Son Dakika

NASA'da görev yapmış bilim insanı, Türkiye'nin uzaydaki geleceğinden umutlu

19.02.2021 11:25
NASA'da görev yapmış bilim insanı, Türkiye'nin uzaydaki geleceğinden umutlu, System.String[]

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Fabrizio Pinto, Türkiye'nin uzayda çok başarılı olacağına inandığını belirtti.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Fabrizio Pinto, Türkiye'nin uzayda çok başarılı olacağına inandığını belirtti.

İtalyan asıllı bilim insanı Pinto, 1996 yılında Kaliforniya'da NASA'nın uzay laboratuvarında Navigasyon ve Uçuş Mekaniği bölümünde çalışmaya başladı.

1999'da Galileo E19 uzay aracının uçuşu boyunca yörünge belirleme uzmanı olarak çalışan Pinto, gelecekte güneş sisteminin dışında yer alan gezegenlere seyahat için gerekli olan çekirdek teknolojileri belirleyen JPL Yıldızlararası Programı'nda da üye olarak görev yaptı.

Suudi Arabistan'da bulunan Jazan Üniversitesinde 2013-2017'de çalışan Dr. Pinto, turist olarak geldiği İzmir'de kalmaya karar verdi.

Kariyerine İEÜ bünyesinde devam eden Pinto, nano teknolojinin uzaya adaptasyonu, nano-parçacıklı uzay araçlarının sevkindeki uygulamalarda kullanılan etkin cihazlar, yüksek yoğunluklu enerji depolama, nano-robot ve uyarlanabilir optik üzerine çalışıyor.

"Çalışmalarımın Türkiye'nin uzay yolculuğunda kullanılmasını çok istiyorum"

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım'ın da danışmanlığını yapan Pinto, AA muhabirine, Türkiye'de çalışmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Üniversitede halen "Bir uyduyu ne kadar küçültebiliriz?" sorusundan hareketle çalışmalar yaptığını belirten Pinto, gelecekte çalışmalarının Türkiye'nin uzay yolculuğunda kullanılmasını çok istediğini dile getirdi.

TUA'nın başkanı Yıldırım ile Türkiye'nin uzay hedefleri konusunda görüşme fırsatı bulduğunu ifade eden Pinto, "Kendisine fikirlerimi iletme şansım oldu. Onun da çok hoşuna gitti. Türkiye'nin uzay yolculuğunun başında olmak heyecan verici bir durum." diye konuştu.

Türkiye'nin uzay yolculuğuna başlama zamanlamasının yerinde olduğunu vurgulayan Pinto, "Şu anda uzay alanında lider ülkeler var ABD ve Rusya gibi ancak örneğin ay hakkında bile çok az araştırma yapıldı. Bu yüzden Türkiye'nin ileride uzayda süper güç olma konusunda çok başarılı olacağına inanıyorum." dedi.

"Gelecekte TUA girişimiyle genç mühendislere geniş iş imkanları açılacak"

NASA'nın bütçesinin çok geniş olduğuna işaret eden Pinto, Çin ve Hindistan gibi uzay alanında çalışmalar yapmış ve belli bir başarıya ulaşmış ülkelerin ise NASA kadar bütçesinin olmadığını söyledi.

Gelecekte TUA girişimiyle genç mühendislere geniş iş imkanları açılacağını belirten Pinto, şunları kaydetti:

"Bütün her şeyi devlet kendi eliyle yapamaz. Özel sektörün de buna katkı sunması gerekecektir. Türk gençleri çok zeki ancak uzaya gitmek çok zor bir iş. Zaman zaman başarısız olabilirsiniz, cesaretiniz kırılabilir ancak umudu kaybetmemek lazım. ABD ve Rusya bile birçok denemenin sonunda başardılar. Bazı Türkler, 'ABD yaptı, Rusya yaptı ama biz yapamayız.' diyorlar. Ayın yüzeyinde yapılması gereken çok fazla iş var. Türkiye oraya gidip ABD ve Rusya'nın yapmadığı yeni bir şeyi yapabilir."

Türkiye, İzmir, NASA, Uzay, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji NASA'da görev yapmış bilim insanı, Türkiye'nin uzaydaki geleceğinden umutlu - Son Dakika


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