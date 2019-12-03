NASA'da görevli Türk bilim adamı Diyarbakır'da gençlerle buluştu

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansında (NASA) görevli Türk bilim adamı Dr. Umut Yıldız, Dicle Üniversitesi'nde bilim tutkunu gençlerle bir araya geldi. Salonda oturacak yer kalmazken yoğunluk kapılara kadar doldu.



Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansında (NASA) görevli Türk bilim adamı Dr. Umut Yıldız, Dicle Üniversitesi Konferans salonundaki 'Derin Uzayda Bilim' başlıklı sunumunda gençlere, derin uzay ve iletişim, uzay araçları, uzay yolculukları, uzayda yapılan keşifler konularında bilgiler verdi. Ayrıca NASA'da yaptıkları çalışmaları ve uzay araştırmaları konusundaki bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Yoğun katılımın olduğu söyleşide yıldız, evren, gezegenlerin yapısı, güneş sistemi, NASA'nın planladığı Mars ve Ay projeleri ve karadelikler gibi merak edilen konularda katılımcılara önemli bilgiler verdi. Yıldız daha sonra bilim tutkunu gençlerin sorularını cevapladı.



Programa, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Mehmet Kaya, Dicle Üniversitesi Rektörü Talip Gül, üniversite, ortaokul ve lise öğrencileri de katıldı. Diyarbakır'da yoğun katılımın olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Dr. Umut Yıldız, Diyarbakır'da bulunduğu için çok heyecanlı olduğunu aktardı. Yıldız, "İlgi alaka müthişti, özellikle ortaokul ve lise öğrencilerinin de gelmesi beni çok mutlu etti. Üniversite öğrencilerinin de güzel sorular sormaları beni sevindirdi. Öğrenciler uzayı meslek yapmak istiyorlar ama nasıl yapacaklarını bilmiyorlar, bende bir şekilde çocuklara yardımcı olmaya çalışıyorum. Gençlere tavsiyem pes etmemeleri, uzay Türkiye'de çok bilinen alan değil, insanların çok da meslek olarak tercih etikleri alan değil. Diyarbakır'da olmaktan çok mutluyum, ilk defa geldiğim bir şehir, özellikle Diyarbakır gençleriyle buluşmam benim için çok farklı bir deneyim oldu. Katılım çok iyiydi salon ful doldu, benimde konuşmalarım genellikle çok uzun sürüyor. İnsanların da bu kadar ayakta kalmalarına rağmen çıkmaması benim için ayrı bir sevinç oldu" dedi. - DİYARBAKIR