Son Dakika Haberleri: NASA'da görevli Türk bilim insanı Yıldız, Diyarbakırlı gençlerle buluştu
Son Dakika Güncel NASA'da görevli Türk bilim insanı Yıldız, Diyarbakırlı gençlerle buluştu - Son Dakika

NASA'da görevli Türk bilim insanı Yıldız, Diyarbakırlı gençlerle buluştu

6 saat önce

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansında (NASA) görevli Türk bilim adamı Dr. Umut Yıldız, Dicle Üniversitesinde gençlerle bir araya geldi.

NASA'da görevli Türk bilim insanı Yıldız, Diyarbakırlı gençlerle buluştu, System.String[]

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansında (NASA) görevli Türk bilim adamı Dr. Umut Yıldız, Dicle Üniversitesinde gençlerle bir araya geldi.

Yıldız, DÜ Havacılık Kulübü TOBB Genç Girişimciler Kurulu organizasyonuyla DÜ Konferans Salonunda düzenlenen "Derin Uzayda Bilim" başlıklı sunumunda, üniversiteli gençlere, derin uzay ve iletişim, uzay araçları, uzay yolculukları ve uzayda yapılan keşifler konusunda bilgi verdi.

DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, gelişen teknoloji ile yapay zeka, dijitalleşme ve dünyada bilimin her alanda hakim olacağını söyledi.

Programa, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahsin Kılıçoğlu, dekanlar, öğretim üyeleri, öğrenci kulüplerinin temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

NASA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Roberto Carlos, Türkiye'ye dönüyor!
Mert'ten "Gel bizde oyna" diyen Avusturya Teknik Direktörü'ne yanıt: Kalbim ay-yıldız için atıyor ABD Temsilciler Meclisi, Trump hakkındaki azil raporunu açıkladı İstanbul'un yanı başındaki Kırklareli'de kar yağışı başladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 23:40:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: NASA'da görevli Türk bilim insanı Yıldız, Diyarbakırlı gençlerle buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]