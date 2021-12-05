Nasa'dan 415 Milyon Dolarlık Anlaşma - Son Dakika

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'na alternatif olarak özel uzay istasyonları geliştirmek için Blue Origin, NanoRacks ve Northrop Grumman'la 415 milyon dolar değerinde bir sözleşme imzaladı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'na bir alternatif için planlarını açıkladıktan kısa bir süre sonra NASA, özel uzay istasyonları geliştirmek için üç büyük uzay şirketine 415,6 milyon dolarlık bir sözleşme verdi.

Sözleşmeyi Jeff Bezos'un Blue Origin'i, Nanoracks ve Northrop Grumman imzaladı.

NASA resmi açıklamasında "NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan diğer platformlara geçiş yaparak düşük Dünya yörüngesinde kesintisiz bir ABD varlığını sürdürmeyi hedefliyor. Bu ödüller, hem devlet hem de özel sektör müşterilerinin kullanımına sunulacak ticari, bağımsız uzay istasyonlarının ABD özel sektör gelişimini teşvik edecek." ifadelerine yerdi.

Uzay İstasyonu Emekli Olacak

NASA Genel Müfettişlik Ofisi (OIG) tarafından yayınlanan bir denetim raporuna göre Uluslararası Uzay İstasyonu 2030 yılında emekli olacak. 2030 yılında gerçekleşecek emeklilikten önce birden fazla uzay istasyonu geliştirmeyi taahhüt ettiğini öne sürdü. Bir yörünge laboratuvarı hizmet dışı bırakılacağından NASA, özel şirketlerle ortaklaşa alternatifler arıyor.

Şirketler arasında yukarıda belirtilen anlaşma, NASA'ya göre, UUİ'den özel uzay laboratuvarlarına sorunsuz bir geçişi kolaylaştırmak için iki aşamalı bir yaklaşımın ilkini işaret ediyor.

2025 yılına kadar devam edeceği bildirilen ilk aşamada, hem NASA hem de özel şirketler uzay istasyonlarını formüle edecek ve tasarlayacak.

Şu an itibarıyla, 2030 yılına kadar başlatılacak olan özel uzay laboratuvarları geliştirme konusunda çok sayıda iddialı proje açıklandı. Blue Origin ve Sierra Space, 2025-2030 yılları arasında 'Orbital Reef' uzay istasyonlarını tanıtmak için diğer birçok büyük şirketle ortaklık kurdu.

Ayrıca Nanoracks, Voyager Space ve Lockheed Martin de Ekim ayında, 2027 yılına kadar piyasaya sürülmesi muhtemel olan 'Starlab' adlı ticari bir uzay istasyonu için işbirliklerini duyurdular.