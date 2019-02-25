Son Dakika Haberleri: Nasa'dan Buz Dağı Uyarısı

Nasa'dan Buz Dağı Uyarısı

1 saat önce

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Antarktika'dan çok büyük bir buz dağının kopacağını duyurdu.

Nasa'dan Buz Dağı Uyarısı, System.String[]
ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Antarktika'dan çok büyük bir buz dağının kopacağını duyurdu.

NASA'dan bilim adamları, ABD'nin New York kentinin yüz ölçümünün iki katı büyüklüğünde buz dağının yakında Brunt buz sahanlığından kopmasının beklendiğini bildirdi.

Bilim adamları, buzulun 30 Ocak 1986'da ve 23 Ocak 2019'da çekilmiş uydu görüntülerinin karşılaştırılması sonucunda buz adasındaki çatlakların oldukça ilerlediğine işaret etti.

Buzul bilimci Joe MacGegor, buz sahanlığının dayanıklılığının çatlakların nerede birleşeceğine bağlı olduğunu belirterek, küresel ısınmanın Antarktika'da buz kaybını hızlandırdığını ifade etti.

Bu yılın başlarında yapılan bir araştırma, Antarktika kıtasında buzul erime oranının, 16 yıllık sürede yıllık ortalama yüzde 280 arttığını ortaya koymuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:20 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, NASA, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolar Yeni Haftaya Nasıl Başladı? İşte Güncel Rakamlar Trump'ın Açıklamasıyla Paladyum Yeni Rekorunu Kırdı

Ivanka Trump'tan Çok Konuşulacak Venezuela Çıkışı: Sen Çok Yaşa Kolin İnşaat, İstanbul Havalimanı'ndaki Hisselerini Devredecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 17:32:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nasa'dan Buz Dağı Uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]