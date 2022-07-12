NASA'dan evrenin en derin görüntüsü - Son Dakika
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NASA'dan evrenin en derin görüntüsü

12.07.2022 10:37
NASA'dan evrenin en derin görüntüsü

Bu zamana kadar üretilenlerin en gelişmişi olarak bilinen James Webb Uzay Teleskobu'nun çektiği ilk renkli fotoğraf kamuoyuyla paylaşıldı.

Bu zamana kadar üretilenlerin en gelişmişi olarak bilinen James Webb Uzay Teleskobu'nun çektiği ilk renkli fotoğraf kamuoyuyla paylaşıldı.

Eskiyen Hubble Uzay Teleskobunun ardılı olarak geliştirilen ve bu zamana kadar üretilen en gelişmiş uzay teleskobu olarak bilinen James Webb (JWST) ile ilgili dünyanın yakından takip ettiği haber sonunda geldi. JWST'nin 7 aylık yolculuğu ve hazırlık aşamalarının ardından çektiği ilk görüntü ABD Başkanı Joe Biden tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Adını 2002'de NASA'nın Apollo programından sorumlu müdürü olan James E. Webb'ten alan ve 6.5 metre genişliğinde altın kaplama bir aynayla donatılan JWST'nin elde ettiği ilk renkli görüntüleri, kamuoyuyla paylaşmadan hemen önce ilk olarak ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in NASA yetkilileri ile yaptıkları bir toplantıda gördükleri öğrenildi. Bugün dünya ile paylaşılan görselin evrenin bugüne dek elde edilmiş en derin görüntüsü olduğu belirtildi.

Yeni görüntüler yolda

NASA ve projedeki partnerlerinin, JWST'nin spectra olarak bilinen ilk tam renkli görüntü serisinin tamamını bugün ilerleyen saatlerde ABD'nin Maryland eyaletindeki Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden yapılacak canlı yayınla dünya ile paylaşması bekleniyor. Elde edilen görüntülerin, muhtemel başka yaşanabilir gezegenlerin keşfi için önem taşıdığı belirtiliyor.

(Burak Ersoy/İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel NASA'dan evrenin en derin görüntüsü - Son Dakika

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