NASA'dan İstanbul paylaşımı! Selam gönderip, "Parlıyorsun" notu düştüler - Son Dakika

Dünyanın en önemli metropolleri arasında yer alan İstanbul, dünyanın dikkatini üzerinde toplamaya devam ediyor. Son olarak Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) İstanbul'a ait büyüleyen görüntüleri, takipçileriyle paylaştı.

SELAM GÖNDERİP, NOT DÜŞTÜLER

NASA'nın resmi Instagram hesabı üzerinden yapılan paylaşımda "Selam İstanbul, parlıyorsun!" notu düşüldü.

KARADENİZ'İN 263 MİL YUKARISINDAN ÇEKİLDİ

"İstanbul Boğazı ve Haliç'in ikiye ayırdığı kentin gece ışıklarına bakın!" denilen paylaşımda, karenin 10 Mayıs 2021'de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Karadeniz'in 263 mil yukarısındaki yörüngedeyken çekildiği bilgisi verildi.

İMAMOĞLU KAYITSIZ KALMADI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da NASA'nın paylaşımına kayıtsız kalmadı. İmamoğlu, uluslararası Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hey @nasa İstanbul'un uzaydan da muhteşem göründüğünü bu gece bize hatırlattığınız için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

İşte NASA'nın ve İmamoğlu'nun İstanbul paylaşımları: