Son Dakika Haberleri: NASA'dan mesaj: Jüpiter bu gece Dünya'ya en yakın konumunda, çıplak gözle görebilirsiniz
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NASA'dan mesaj: Jüpiter bu gece Dünya'ya en yakın konumunda, çıplak gözle görebilirsiniz

4 saat önce

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Güneş Sistemi'nin en büyük gezegeni Jüpiter'in 10 Haziran'da Dünya'ya en yakın konumda olacağını ve çıplak gözle görülebileceğini duyurdu.

NASA'dan mesaj: Jüpiter bu gece Dünya'ya en yakın konumunda, çıplak gözle görebilirsiniz, System.String[]
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Güneş Sistemi'nin en büyük gezegeni Jüpiter'in 10 Haziran'da Dünya'ya en yakın konumda olacağını ve çıplak gözle görülebileceğini duyurdu.

NASA, astronomi ve uzay meraklılarının dürbün ya da teleskop kullanması durumunda Jüpiter'in bazı uydularını da çok net bir şekilde görebileceğini, pazartesi gecesinin bu gözlemi yapmak için en iyi zaman olduğunu ifade etti.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 08:38 
Jüpiter, NASA, Dünya
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