NASA'dan Salda paylaşımı: Mars'a dair fikir verecek (2) - Son Dakika
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NASA'dan Salda paylaşımı: Mars'a dair fikir verecek (2)

18.02.2021 17:30

VALİ ARSLANTAŞ: DÖRT MEVSİM SALDA'YAABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Mars'taki Jezero Krateri'nde yaşam izini arayacak uzay aracı Perseverance'ı göndermeye hazırlanırken, benzer bir mineral oluşumu ve jeolojik yapıya sahip olan Burdur'daki Salda Gölü'ndeki araştırma sonuçlarını paylaştı.

VALİ ARSLANTAŞ: DÖRT MEVSİM SALDA'YA

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Mars'taki Jezero Krateri'nde yaşam izini arayacak uzay aracı Perseverance'ı göndermeye hazırlanırken, benzer bir mineral oluşumu ve jeolojik yapıya sahip olan Burdur'daki Salda Gölü'ndeki araştırma sonuçlarını paylaştı. 'Mars'a geri sayım başladı' başlığıyla yayımlanan duyuruda, "Salda Gölü sayesinde ne bekleyeceğimize dair bazı fikirlerimiz var" denildi. Burdur Valisi Ali Arslantaş, NASA'nın açıklamasına atıfta bulunarak, sosyal medya hesabından yaptığı İngilizce paylaşımda, "Koruma kullanma dengesini göz önünde bulundurarak gelecek nesillere bırakacağımız Salda Gölü'nün beyaz adalarına tıpkı Jezero gibi ayak basmak artık imkansız. Seyir teraslarından izlemek ve fotoğraf çekmek için dört mevsim Salda'ya" ifadelerine yer verdi.Mesut MADAN/BURDUR,


Kaynak: DHA
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Havacılık, Burdur, Mars, NASA, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: NASA'dan Salda paylaşımı: Mars'a dair fikir verecek (2) - Son Dakika
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