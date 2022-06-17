NASA'dan tarihe geçen keşif! Dünya'ya benzeyen iki kayalık gezegen keşfedildi - Son Dakika
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NASA'dan tarihe geçen keşif! Dünya'ya benzeyen iki kayalık gezegen keşfedildi

17.06.2022 12:59
NASA'dan tarihe geçen keşif! Dünya'ya benzeyen iki kayalık gezegen keşfedildi

NASA, Dünya'ya benzerliğiyle dikkat çeken iki kayalık ötegezegen keşfetti. Tarihe geçen keşifle bu gezegenlerde yaşanılıp yaşanılmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

NASA'dan yapılan açıklamada, Geçiş Halindeki Öte Gezegen Araştırma Uydusu (TESS) kullanılarak, gezegenlerin 33 ışık yılı uzaklıkta olduğu ve bu zamana kadar bulunan en yakın kayalık ötegezegenlerden olduğu belirtildi.

"TÜM KEŞFEDİLENLER ARASINDA İLK 10'A GİRDİ"

NASA Ötegezegen Keşif Enstitüsünde Araştırmacı Pat Brennan, "Bu iki gezegen, (şimdiye kadar keşfedilen tüm karasal ötegezegenler arasında) atmosferik karakterizasyon için ilk 10 aday arasında yer alıyor." ifadesini kullandı. Gezegenlerin sıcaklıklarının araştırmalara engel olduğunu belirten Brennan, James Webb Uzay Teleskobu'nun ötegezegenleri araştırmada önemli rol oynayacağını vurguladı.

DÜNYANIN 1,2 KATI BÜYÜKLÜĞÜNDE

Keşfedilen "HD 260655 b" gezegenin dünyanın 1,2 katı ve "HD 260655 c" gezegenin de 1,5 katı büyüklüğünde olduğu bilgisi paylaşılırken, her ikisinin de kırmızı cüce yıldız HD 260655'in yörüngesinde olduğu kaydedildi.

"Gezegen B" 816 derece Fahrenhayt, "gezegen C" 543 derece Fahrenhayt olarak tahmin ediliyor.

YÜZDE 30'U GAZ DEVLERİNDEN OLUŞUYOR

NASA'nın internet sitesinde paylaştığı verilere göre, bu zamana kadar keşfedilen ve onaylanan ötegezegen sayısı, 5 bin 44'e ulaştı. Teyit edilen ötegezegenlerin yüzde 30'u gaz devlerinden oluşuyor. Jüpiter veya Satürn gibi gazdan oluşan gezegenler, bu sınıfta yer alıyor. Güneş Sistemi'nin dışında, başka yıldızların yörüngelerinde bulunan gezegenlere, "ötegezegen" adı veriliyor.

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Kaynak: AA

Araştırma, NASA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NASA'dan tarihe geçen keşif! Dünya'ya benzeyen iki kayalık gezegen keşfedildi - Son Dakika

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