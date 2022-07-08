NASA'dan tartışma yaratacak Rusya paylaşımı hakkında açıklama - Son Dakika
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NASA'dan tartışma yaratacak Rusya paylaşımı hakkında açıklama

08.07.2022 23:00
NASA'dan tartışma yaratacak Rusya paylaşımı hakkında açıklama

Rusya Ulusal Uzay Ajansı, Ukrayna işgaliyle ilgili paylaşım yapmıştı. NASA, üç Rus kozmonot tarafından yapılan paylaşımı kınadı.

Rus Uzay Ajansı, bir süredir dünya gündeminde olan Ukrayna savaşı ile ilgili tartışma yaratacak paylaşım ile gündeme geldi. NASA, Rus kozmonotlar tarafından yapılan paylaşım için kınama metni yayınladı.

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Konu hakkında açıklama yayınlayan NASA, "Rusya Uluslararası Uzay İstasyonu, Ukrana'ya karşı yapılan insanlık dışı operasyonları destekleyen mesaj yayınladı. Rusya, 15 uluslararası katılımcı ülke arasında barışçıl amaçlar için teknoloji geliştirme ve bilimi ilerletme hedefiyle tutarsız açıklamalar ile karşımıza çıktı. Tüm dünyayı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

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NASA, Rusya'nın havacılık ve uzay teknolojileri konusundaki tecrübelerinden yararlanabilmek için ISS ortaklığını sürdürüyor. Yaklaşık 30 yıllık olan ISS ortaklığı, Ukrayna savaşı nedeniyle ABD ve Rusya'nın arasının açılmasına sebep oldu.

NASA'dan tartışma yaratacak Rusya paylaşımı hakkında açıklama

Rusya, geçtiğimiz günlerde Ukrayna'nın belirli bölgelerinde kontrolü ele geçirdiğini iddia etmişti. Rus kozmonotlar, işgal ile ilgili paylaşım yaptı. Rus Uzay Ajansı'na ait resmi Telegram kanalında paylaşılan gönderide, Luhansk Halk Cumhuriyeti ve Donetsk Halk Cumhuriyeti bayraklarını tutan üç kozmonot fotoğrafı yer alıyor.

Gönderiyi "Hem Dünya'da hem de uzayda kutluyoruz." mesajı ile yayınlayan kozmonotlar, özerk bölgelerin 8 yıldır beklediği özgürlüğe kavuştuğunu iddia etti. Roscosmos direktörü Dmitry Rogozin, NASA'nın açıklamasına yanıt verdi. Rogozin yaptığı açıklamada, "Rus segmentindeki gerekli ve faydalı olduğunu düşündüğümüz her şeyi yapacağız. Batılı ortaklarımıza saçma yaptırımlarını geri çekmelerini tavsiye ediyorum." dedi.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında ve SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

Rusya, NASA, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji NASA'dan tartışma yaratacak Rusya paylaşımı hakkında açıklama - Son Dakika

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