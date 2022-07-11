NASA'dan uzay atıklarına özel çözüm

ISS astronotlarının yılda 2.500 kg atık ürettiği ve bu atıkları imha etmenin NASA için oldukça zorlu bir süreç olduğu biliniyor. Nanoracks adlı firma ile anlaşma sağlayan NASA, uzay atıkları için Bishop hava kilidi kullanarak atıklarını imha edecek.

NASA, uzay atıkları için Bishop hava kilidi kullanacak

Uzay ortamında ortaya çıkan atıklar, teknik imkanlar nedeniyle belirli dönemlerde imha ediliyor. Mürettebatsız Cygnus kargo gemisinde depolanan ISS atıkları, geminin ayrılması planlanan tarihe kadar istifleniyor.

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İstifleme ile oluşan yer sorununu çözmek için çalışma yürüten Nanoracks, Bishop adını verdiği hava kilidini geliştirdi. Yüksek teknolojili çöp konteyneri ile test edilen teknolojiyle yaklaşık 78 kg ISS çöpü başarıyla atmosfere gönderildi. Daha esnek bir sistem üzerinde çalıştıklarını belirten yetkililer, farklı çözümler sunmayı planladıklarının altını çizdi.

Yeni konsept çalışma, Nanoracks'ın Cubesat Deployer (NRCSD) ve SmallSat (Kaber) dağıtıcıları üzerine inşa edildi. 270 kg kapasiteli özel bir konteyner ile çöp alabilen sistem, istasyonda hazırlanan atık torbasını kullanıyor.

Konu hakkında açıklama yapan Nanoracks CEO'su Dr. Amela Wilson, "Bu hafta Nanoracks ekibi için tarihi bir an yaşadık. Bizim için dönüm noktası olarak nitelendirilebilecek bir olay. Bishop hava kilidinin ilk aç-kapa döngüsünü gerçekleştirdik. Daha sürdürülebilir ISS operasyonlarının başlangıcı olan bu denemede, ticari test ortamı için NASA ile işbirliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

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